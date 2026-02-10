SPOR

Sadece 2 maça çıkmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang'ın talebi yönetimi şaşkına çevirdi

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Noa Lang, kısa sürede hem performansı hem de kulübe olan bağlılığıyla öne çıktı. Rizespor maçında asist yapan Hollandalı yıldızın, yönetimden bonservisinin alınmasını talep ettiği öğrenildi. İstanbul’da kalıcı yaşam planı yapan Lang’ın, maçlar için özel fotoğrafçı getirttiği ve satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray’ın ara transfer döneminde Napoli’den kiraladığı Noa Lang, kısa sürede sahadaki performansı ve kulübe olan yaklaşımıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada etkili bir görüntü sergileyen Hollandalı oyuncu, son olarak Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle takımına katkı sağladı ve teknik heyetin güvenini kazandı.

'BONSERVİSİMİ ALIN'

Sabah’ın haberine göre Noa Lang, kariyer planlamasını Galatasaray üzerine kurdu ve kulüp yönetiminden bonservisinin alınmasını talep etti. İstanbul’a hızlı bir şekilde uyum sağlayan 26 yaşındaki futbolcunun ailesinin de şehirde kalıcı yaşam için hazırlık yaptığı, eşinin İstanbul’da oturmak üzere ev arayışında olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFÇISINI GETİRTTİ

Öte yandan Lang’ın Galatasaray’daki kariyerine büyük önem verdiği, maçlar için yurt dışından özel fotoğrafçısını getirttiği ve sosyal medya içeriklerine özel çalışmalar yaptırdığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak için Napoli’ye 2 milyon euro ödedi. Oyuncunun sözleşmesinde ise 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

