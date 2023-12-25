Arda Güler'e İspanya Ligi'nden 3 kulüp talip oldu! Sezon sonuna kadar oynatma sözü verdiler...

Sakatlıklardan dolayı 2023 yılını kapatan ve yeni yılda hazır olması beklenen Arda Güler için Real Madrid'e kiralama teklifleri geldi.

3 OCAK'TA SAHADA OLACAK

Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Ancelotti, milli oyuncuyla yaptığı toplantıda, bu maça hazır olması gerektiğini aktardı ve Arda Güler'e müjdeyi verdi.

3 TAKIM TALİP OLDU

İspanya Ligi'nden Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo'nun Arda Güler'e talip olduğu açıklandı. Ligin ikinci yarısı için bu teklifi Real Madrid'e ileten İspanyol kulüpleri, Arda Güler'in tüm maçlarda 11'de başlatma sözü verdi. Real Madrid'in bu teklife sıcak bakmadığı öğrenilirken henüz son kararın verilmediği aktarıldı.





