Arda Güler'e "Kabus" gibi haber! "Yine mi yedek kulübesi?"

Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid yönetimi, sezon sonuna kadar takımı Alvaro Arbeloa'ya emanet etti. Ancak asıl bomba, sezon sonu planlamasında patladı.

ANCELOTTI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2026 Dünya Kupası'na odaklanan Carlo Ancelotti'nin, turnuva sonrası rotasını yeniden Real Madrid'e çevireceği iddia edildi. İtalyan teknik adamın, kulüp kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştırmak istediği ve yönetimle sıcak temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

"ARDA GÜLER AYRILIR" İDDİASI

Arda Güler'i geçmiş dönemde neredeyse hiç oynatmayan ve sürekli yedek kulübesine hapseden Ancelotti'nin dönüş ihtimali, milli yıldız için "kabusun geri dönüşü" olarak yorumlanıyor. Sosyal medyada Real Madrid taraftarları ikiye bölünürken, İtalyan hocanın gelmesi durumunda Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor.