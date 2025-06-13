Arda Güler'e kötü haber! Real Madrid bir yıldız adayıyla daha imzaladı...

İspanyol basına göre İspanyol devi Real Madrid, 17 yaşındaki Arjantinli genç yıldız için 45 milyon Euro bonservis öderken, genç yıldız ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

BİR İLKE İMZA ATTI…

Dünya kupası elemeleri Güney Amerika grubunda Şili deplasmanına konuk olan Arjantin Milli takımı’yla 1-0 kazandıkları maçta, Tiago Almada yerine 84.dakikada oyuna girerek Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 19 maçta forma giyen 17 yaşındaki geç futbolcu, 7 gol, 4 asist kaydederek büyük takımların radarına girmeyi başarmıştı.