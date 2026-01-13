SPOR

Arda Güler'e Madrid'de "Mourinho" şoku! Kabus başladı, yeni hocası tam bir "Mourinhista" çıktı!

SON DAKİKA spor haberleri: Real Madrid'de deprem! Süper Kupa sonrası Xabi Alonso ile yollar ayrıldı, koltuk el değiştirdi. Milli yıldızımız Arda Güler, "Oh be" demeye hazırlanırken hayatının şokunu yaşadı. Takımın başına geçen yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa, "Ben Jose Mourinho'nun askeriyim" dedi, Arda için forma savaşı şimdi asıl boyutunu kazandı!

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA spor haberleri: İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin sona ermesiyle birlikte taşlar yerinden oynadı. Eflatun-beyazlıların yeni teknik patronu, kulübün altyapısından yetişen ve Castilla'yı çalıştıran Alvaro Arbeloa oldu. Ancak bu atama, Arda Güler için beklenmedik bir "savaşın" habercisi.

"BEN BİR MOURINHISTA'YIM"

Arda Güler e Madrid de "Mourinho" şoku! Kabus başladı, yeni hocası tam bir "Mourinhista" çıktı! 1

Arda Güler'i bekleyen yeni tehlikenin adı: Jose Mourinho felsefesi! Yeni hoca Arbeloa, her fırsatta Jose Mourinho'ya olan hayranlığını dile getiren ve kendisini "Mourinhista" olarak tanımlayan bir isim. Futbolculuk döneminde Mourinho ile yakın ilişkileriyle bilinen Arbeloa'nın, takıma "Mourinho disiplini" ve sertliğini getirmesi bekleniyor.

ARDA İÇİN ZORLU SINAV

Arda Güler e Madrid de "Mourinho" şoku! Kabus başladı, yeni hocası tam bir "Mourinhista" çıktı! 2

Daha önce Ancelotti ve Alonso gibi daha esnek hocalarla çalışan Arda Güler'i, şimdi çok daha disiplinli, "işleri doğrudan yapan" ve sert bir teknik adam bekliyor. Arbeloa'nın bu katı tutumunun, Arda'nın oyun stilini ve forma şansını nasıl etkileyeceği İspanya'da günün konusu oldu. Genç yıldız, şimdi sadece rakipleriyle değil, hocasının "Mourinho gölgesiyle" de savaşmak zorunda kalacak.

