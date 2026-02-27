Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum

Galatasaray İtalya'da kabustan uyandı, Samsunspor tarih yazdı, Fenerbahçe ise Ada'da onurlu bir galibiyetle Avrupa defterini kapattı.

GALATASARAY YENİLSE DE TURLADI!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a 3-2 mağlup olsa da adını üst tura yazdırdı. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplam skorda 5-7 üstünlük sağlayarak ülkemizi sevince boğdu.

Galatasaray Juventus'a yenildiği için maç sonucu kaynaklı puan alamasa da, tur atladığı için puan kazandı. Cimbom takım puanına 1.5 puan, ülke puanına ise 0.3 puan ekledi.

SAMSUNSPOR TAM GAZ DEVAM!

Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen Samsunspor, sadece turu geçmekle kalmadı, ülke puanı sıralamasında kilit rol oynadı. Shkendija galibiyetiyle ülke puanına 0,400 puan ekleyen Karadeniz ekibi, son 16 turu bonusuyla birlikte toplamda 0,500 puanlık dev bir katkı sundu. Bu performansla Türkiye’nin toplam puanı 50,175’ten 50,675’e yükseldi.

FENERBAHÇE KAZANSA DA AVRUPA'YA VEDA ETTİ...

3-0'ın rövanşında tur ümitlerimizin azaldığı eşleşmede sarı-lacivertliler İngiltere deplasmanına konuk oldu. Maçta sonucu bir ara 2-0'a taşısak da turu getirecek skor elde edemedik.

Bu sonuçla temsilcimiz ülke puanına 0.2 katkı sunarak Avrupa defterini kapatmış oldu.

25/26 sezonu sonunda Fenerbahçe kulüp puanında 57.75 puanda yer alırken, 50.875'e yükselen ülke puanının 16.55'lik kısmına katkı sunmuş oldu.

BU SEZONKİ KATKILARDA GALATASARAY LİDER!

Bu sezon ülke puanına katkıları...

• Galatasaray - 17.750

• Fenerbahçe - 14.000

• Samsunspor - 13.625

• Başakşehir - 3.500

• Beşiktaş - 2.500

UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 113,075

İtalya - 98,303

İspanya - 92,359

Almanya - 88.688

Fransa - 80,141

Portekiz - 69.266

Hollanda - 66.929

Belçika - 61.450

TÜRKİYE - 51,075

Çekya - 48,225

Yunanistan - 47,112

Polonya - 46.125

KULÜPLER SIRALAMASI BELLİ OLDU!

UEFA Kulüpler Sıralaması'nda son durum.

Fenerbahçe - 57.750 Galatasaray - 51.500 Başakşehir - 19.500 Beşiktaş - 15.500 Sivasspor - 12.500 Trabzonspor - 11.000 Samsunspor - 10.215

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.