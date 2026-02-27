SPOR

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz için hem hüzün hem de büyük bir gurur gecesi geride kaldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahaya çıkan takımlarımız, aldıkları sonuçlarla Türkiye'nin Avrupa arenasındaki kaderini tayin etti. İşte o kritik gecenin özeti...

Burak Kavuncu

Galatasaray İtalya'da kabustan uyandı, Samsunspor tarih yazdı, Fenerbahçe ise Ada'da onurlu bir galibiyetle Avrupa defterini kapattı.

GALATASARAY YENİLSE DE TURLADI!

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a 3-2 mağlup olsa da adını üst tura yazdırdı. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplam skorda 5-7 üstünlük sağlayarak ülkemizi sevince boğdu.

Galatasaray Juventus'a yenildiği için maç sonucu kaynaklı puan alamasa da, tur atladığı için puan kazandı. Cimbom takım puanına 1.5 puan, ülke puanına ise 0.3 puan ekledi.

SAMSUNSPOR TAM GAZ DEVAM!

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 2

Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen Samsunspor, sadece turu geçmekle kalmadı, ülke puanı sıralamasında kilit rol oynadı. Shkendija galibiyetiyle ülke puanına 0,400 puan ekleyen Karadeniz ekibi, son 16 turu bonusuyla birlikte toplamda 0,500 puanlık dev bir katkı sundu. Bu performansla Türkiye’nin toplam puanı 50,175’ten 50,675’e yükseldi.

FENERBAHÇE KAZANSA DA AVRUPA'YA VEDA ETTİ...

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 3

3-0'ın rövanşında tur ümitlerimizin azaldığı eşleşmede sarı-lacivertliler İngiltere deplasmanına konuk oldu. Maçta sonucu bir ara 2-0'a taşısak da turu getirecek skor elde edemedik.

Bu sonuçla temsilcimiz ülke puanına 0.2 katkı sunarak Avrupa defterini kapatmış oldu.

25/26 sezonu sonunda Fenerbahçe kulüp puanında 57.75 puanda yer alırken, 50.875'e yükselen ülke puanının 16.55'lik kısmına katkı sunmuş oldu.

BU SEZONKİ KATKILARDA GALATASARAY LİDER!

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 4

Bu sezon ülke puanına katkıları...

• Galatasaray - 17.750
• Fenerbahçe - 14.000
• Samsunspor - 13.625
• Başakşehir - 3.500
• Beşiktaş - 2.500

UEFA ÜLKE PUANI

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 5

İngiltere - 113,075
İtalya - 98,303
İspanya - 92,359
Almanya - 88.688
Fransa - 80,141
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.929
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 51,075
Çekya - 48,225
Yunanistan - 47,112
Polonya - 46.125

KULÜPLER SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 6

UEFA Kulüpler Sıralaması'nda son durum.

  1. Fenerbahçe - 57.750
  2. Galatasaray - 51.500
  3. Başakşehir - 19.500
  4. Beşiktaş - 15.500
  5. Sivasspor - 12.500
  6. Trabzonspor - 11.000
  7. Samsunspor - 10.215

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Torino da tur, Samsun da destan, Ada da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum 7

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

