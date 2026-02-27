Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! İşte ülke puanında son durum

Galatasaray İtalya'da kabustan uyandı, Samsunspor tarih yazdı, Fenerbahçe ise Ada'da onurlu bir galibiyetle Avrupa defterini kapattı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a 3-2 mağlup olsa da adını üst tura yazdırdı. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplam skorda 5-7 üstünlük sağlayarak ülkemizi sevince boğdu.
Galatasaray Juventus'a yenildiği için maç sonucu kaynaklı puan alamasa da, tur atladığı için puan kazandı. Cimbom takım puanına 1.5 puan, ülke puanına ise 0.3 puan ekledi.
Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen Samsunspor, sadece turu geçmekle kalmadı, ülke puanı sıralamasında kilit rol oynadı. Shkendija galibiyetiyle ülke puanına 0,400 puan ekleyen Karadeniz ekibi, son 16 turu bonusuyla birlikte toplamda 0,500 puanlık dev bir katkı sundu. Bu performansla Türkiye’nin toplam puanı 50,175’ten 50,675’e yükseldi.
3-0'ın rövanşında tur ümitlerimizin azaldığı eşleşmede sarı-lacivertliler İngiltere deplasmanına konuk oldu. Maçta sonucu bir ara 2-0'a taşısak da turu getirecek skor elde edemedik.
Bu sonuçla temsilcimiz ülke puanına 0.2 katkı sunarak Avrupa defterini kapatmış oldu.
25/26 sezonu sonunda Fenerbahçe kulüp puanında 57.75 puanda yer alırken, 50.875'e yükselen ülke puanının 16.55'lik kısmına katkı sunmuş oldu.
Bu sezon ülke puanına katkıları...
• Galatasaray - 17.750
• Fenerbahçe - 14.000
• Samsunspor - 13.625
• Başakşehir - 3.500
• Beşiktaş - 2.500
İngiltere - 113,075
İtalya - 98,303
İspanya - 92,359
Almanya - 88.688
Fransa - 80,141
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.929
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 51,075
Çekya - 48,225
Yunanistan - 47,112
Polonya - 46.125
UEFA Kulüpler Sıralaması'nda son durum.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
