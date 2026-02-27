SPOR

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! İngilizleri kendine hayran bıraktı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta temsilcimizin golleri Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu gollerle Kerem Aktürkoğlu resmen tüm eleştirileri susturdu...

Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Nottingham'a attığı 2 golle resmen döktürdü ve Avrupa arenasında bu sezon önemli bir başarıyı yakaladı.

NOTTINGHAM'I TEK BAŞINA YIKIYOR!

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! İngilizleri kendine hayran bıraktı 1

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki en büyük kozu haline gelen Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki durdurulamaz formunu bir kez daha tescilledi. Milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta ulaştığı 6 gol ve 1 asistlik muazzam istatistikle, turnuvanın bu sezonki en golcü oyuncuları listesinde 2.sıraya adını yazdırarak Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çekti. Takım arkadaşı Sidiki Chérif ile yakaladığı uyumla hücum hattını sırtlayan Kerem, sadece skora katkı yapmakla kalmayıp sarı-lacivertlilerin Avrupa hayallerini taze tutan başrol oyuncusu olmayı sürdürüyor.

ÖNCE İLK YARIDA ARDINDAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA...

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! İngilizleri kendine hayran bıraktı 2

Fenerbahçe Nottingham deplasmanında 3-0'lık geri dönüş için büyük çaba sarf ederken, ikinci yarının başı ile birlikte Kerem Aktürkoğlu ile resmen tura tutundu. İlk yarıda Sidiki Cherif ile birlikteliğinde golü bulan Milli oyuncu, ikinci yarıda da kendi kaandırdığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında bu sezon Nottingham Forest ve Nice'e 2, Brann ve Stuttgart'a da 1'er gol atmayı başardı...

