Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası! İngilizleri kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Nottingham'a attığı 2 golle resmen döktürdü ve Avrupa arenasında bu sezon önemli bir başarıyı yakaladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçiyor!pic.twitter.com/jibdxp0E3w — Mynet (@mynet) February 26, 2026

NOTTINGHAM'I TEK BAŞINA YIKIYOR!

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki en büyük kozu haline gelen Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki durdurulamaz formunu bir kez daha tescilledi. Milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta ulaştığı 6 gol ve 1 asistlik muazzam istatistikle, turnuvanın bu sezonki en golcü oyuncuları listesinde 2.sıraya adını yazdırarak Avrupa futbolunun dikkatini üzerine çekti. Takım arkadaşı Sidiki Chérif ile yakaladığı uyumla hücum hattını sırtlayan Kerem, sadece skora katkı yapmakla kalmayıp sarı-lacivertlilerin Avrupa hayallerini taze tutan başrol oyuncusu olmayı sürdürüyor.

ÖNCE İLK YARIDA ARDINDAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA...

Fenerbahçe Nottingham deplasmanında 3-0'lık geri dönüş için büyük çaba sarf ederken, ikinci yarının başı ile birlikte Kerem Aktürkoğlu ile resmen tura tutundu. İlk yarıda Sidiki Cherif ile birlikteliğinde golü bulan Milli oyuncu, ikinci yarıda da kendi kaandırdığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında bu sezon Nottingham Forest ve Nice'e 2, Brann ve Stuttgart'a da 1'er gol atmayı başardı...