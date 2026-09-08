Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!

Real Madrid ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde milli futbolcu Arda Güler için özel bir an yaşandı. Geçtiğimiz sezon turnuvada sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız, "en iyi çıkış yapan oyuncu" ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜ LUIS FIGO VERDİ

Cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemeyecek olan Arda Güler, maç öncesinde düzenlenen törende ödülünü futbol dünyasının önemli isimlerinden Luis Figo'nun elinden aldı. Milli oyuncu, böylece Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişini anlamlı bir ödülle taçlandırdı.

BU SEZON 1 GOL, 1 ASİST

Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.