Arda Güler'e teklif var! Bonservis bedeli dudak uçuklattı... Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Real Madrid ile son dönemde istediği süreleri bulamayan Arda Güler için her gün adı başka bir kulüple anılıyor. Arda Güler için son iddia ise İspanyol basınından geldi. Habere göre Bayern Münih, milli futbolcu ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

KANE'IN ARKASINDA OYNAYACAK

Bayern Münih'in öncelikli hedefinin Florian Wirtz olduğu fakat Alman futbolcunun Manchester City'ye yakın görünmesi nedeniyle Bavyera ekibinin rotasını Arda Güler'e kırdığı belirtildi. Söz konusu haberde teknik direktör Vincent Kompany'nin Arda Güler'in de yer aldığı 4-2-3-1 dizilişini kullanmak istediği ve Kane'in arkasında Musiala ve Olise'yle birlikte milli futbolcuya rol vereceği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK!

Bayern Münih'in Arda Güler için Real Madrid'e 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu da haber detayında yer aldı. Hatırlanacağı üzere Real Madrid, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20+10 milyon euro ödemişti. Öte yandan Arda Güler'in Bayern Münih'e 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek. Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.