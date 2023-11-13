SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi, bardağı taşıran son damla oldu! Real Madrid'de o ismin görevine son verildi

Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi, bardağı taşıran son damla oldu! Real Madrid'de o ismin görevine son verildi

13.11.2023 09:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga devi Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler de dahil olmak üzere birçok oyuncusu sakatlıkla boğuşan Los Galacticos'tan flaş bir hamle geldi. Sakatlıklarının tekrarlanması ve sürelerin uzaması sonrasında kulüp doktoru Niko Mihic görevden alındı. İspanyol basını, bu kararın Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Arda Güler dahil birçok futbolcunun sakatlıklarının tekrarlanması ve sürelerin uzaması sonrasında kulüp doktoru Niko Mihic'in görevine son verildi.

'ARDA GÜLER'E YANLIŞ TEDAVİ UYGULADI'

647d71e4c6594860a2ce75039a264ff8

İspanyol basını, 2017 yılından bu yana kulüpte görev yapan Hırvat sağlıkçının gönderilmesinin ardındaki bir sebebin de sezon başından bu yana sakatlığını atlatamayan Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi olduğunu iddia etti.

Geçen sezon takımda bulunan Karim Benzema'nın yanı sıra Eder Militao, David Alaba ve Thibaut Courtois'nın da yanlış uygulanan tedavilerden dolayı Mihic ile ayrı düştüğü belirtildi.

91472f0c64dc496fa959d4172f844164

Arda, takımının ABD’deki sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Daha sonra sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bu kez de sol arka adalesinden sakatlanmıştı.

f0c738b37c604a7caa2e744782cb5fde

Yeniden iyileşmesinin ardından Real Madrid'in La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların kadrolarında bulunan yıldız futbolcunun, son olarak yaşadığı kas sakatlanmasından dolayı İspanya basının yer alan haberlere göre yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!Kosova'yı İsrail karşısında Milot Rashica galibiyete götürdü!
Yıldız isimlere eleştiri! 'Sanki halı sahada!'Yıldız isimlere eleştiri! 'Sanki halı sahada!'
'Gerginlik' iddiasına maç sonunda cevap!'Gerginlik' iddiasına maç sonunda cevap!
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık Arda Güler fenerbahçe real madrid atan sezon verildi da,
En Çok Okunan Haberler
7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

Flört vaadiyle kandırmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL...

Flört vaadiyle kandırmışlar! Yemeğe çıkmak 5 bin, hafta sonu arkadaşlık 10 bin, evlilik paketi 50 bin TL...

Yıldız isimlere eleştiri! 'Sanki halı sahada!'

Yıldız isimlere eleştiri! 'Sanki halı sahada!'

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Rıza Çalımbay maç sonunda açıkladı! ''Devre arasında ağladı''

Rıza Çalımbay maç sonunda açıkladı! ''Devre arasında ağladı''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.