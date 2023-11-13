Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi, bardağı taşıran son damla oldu! Real Madrid'de o ismin görevine son verildi

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Arda Güler dahil birçok futbolcunun sakatlıklarının tekrarlanması ve sürelerin uzaması sonrasında kulüp doktoru Niko Mihic'in görevine son verildi.

'ARDA GÜLER'E YANLIŞ TEDAVİ UYGULADI'

İspanyol basını, 2017 yılından bu yana kulüpte görev yapan Hırvat sağlıkçının gönderilmesinin ardındaki bir sebebin de sezon başından bu yana sakatlığını atlatamayan Arda Güler'e uygulanan yanlış tedavi olduğunu iddia etti.

Geçen sezon takımda bulunan Karim Benzema'nın yanı sıra Eder Militao, David Alaba ve Thibaut Courtois'nın da yanlış uygulanan tedavilerden dolayı Mihic ile ayrı düştüğü belirtildi.

Arda, takımının ABD’deki sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Daha sonra sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bu kez de sol arka adalesinden sakatlanmıştı.

Yeniden iyileşmesinin ardından Real Madrid'in La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçların kadrolarında bulunan yıldız futbolcunun, son olarak yaşadığı kas sakatlanmasından dolayı İspanya basının yer alan haberlere göre yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.





