Real Madrid'de yıldız bulmacası! Mourinho'nun El Clasico sınavı

Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle La Liga'da üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Üç haftalık milli aranın ardından teknik direktör Jose Mourinho'yu kritik bir dönem bekliyor. Portekizli çalıştırıcının önündeki başlıca sınav, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'yi aynı oyun düzeninde buluşturmak, orta sahada dengeyi sağlamak ve savunmadaki sorunları gidermek.

16 GÜNDE 5 MAÇ, SON DURAK EL CLASICO

Eflatun-beyazlılar, cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da Villarreal'i ağırlayacak. Ardından Roma, Sevilla ve Leipzig karşılaşmalarına çıkacak olan Real Madrid, lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kapsayan 16 günlük maraton boyunca 5 maç oynayacak. Serinin son durağı ise 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanacak sezonun ilk El Clasico'su. Real Madrid, ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı.

YILDIZLARI AYNI ÇATIYA SIĞDIRMAK

Atletico Madrid yenilgisi, Real Madrid'in farklı bölgelerde yaşadığı sorunları yeniden ortaya çıkardı. Hücum hattı etkisiz kalırken orta saha rakibin sayısal üstünlüğüne karşılık veremedi, savunma da Atletico'nun organize oyununa direnmekte zorlandı. Mourinho'nun en önemli konularından biri, Mbappe, Bellingham ve Vinicius'u takımın dengesini bozmadan birlikte kullanabilmek.

VINICIUS İÇİN KRİTİK KARAR

Performansı en çok tartışılan isimlerden biri Vinicius Junior oldu. Brezilyalı yıldız, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Mourinho kamuoyu önünde oyuncusuna destek verirken, Vinicius'un bir süre yedek bırakılması da seçenekler arasında yer alıyor. İspanyol basınında Brezilyalı kanadın Villarreal maçında kulübede kalabileceği, El Clasico öncesinde ise yeniden ilk 11'e döneceği yazıldı.

ARDA GÜLER DENKLEMİN MERKEZİNDE

Real Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılığının ardından orta sahada fiziksel güç ile oyun kontrolünü bir arada sağlayacak düzeni arıyor. Mourinho'nun 4-2-3-1 sisteminde Federico Valverde merkez hattının önemli isimlerinden biri olurken, sakatlığını geride bırakan Aurelien Tchouameni de seçenekler arasında bulunuyor.

Takımın bu sezon en etkili yaratıcı oyuncularından biri olan Arda Güler, çoğunlukla santrforun arkasındaki üçlü hattın sağında görev yapıyor. Real Madrid ile sözleşmesini 2031'e kadar uzatan genç yıldızın ya da Bernardo Silva'nın Tchouameni ile merkezde kullanılması, topa sahip olunan bölümlerde kontrolü artırabilecek seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu tercihin topsuz oyundaki direnci azaltma ihtimali de bulunuyor.

SAVUNMADA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Real Madrid, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Savunmadaki sakatlıklar ve sürekli değişen oyuncular, Mourinho'nun işini zorlaştırıyor. Eder Militao ile Ferland Mendy'nin uzun süreli eksikliklerine, milli takım arasında kaval kemiğinden ameliyat olan Raul Asencio da eklendi.

Ibrahima Konate'nin milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Villarreal karşısındaki durumu belirsizliğini koruyor. Dean Huijsen ise Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı.

BELLINGHAM VE MBAPPE TARTIŞMASI

Mourinho'nun mevcut 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3 ya da 3-4-3'e geçmesi de ihtimaller arasında. Ancak Jude Bellingham'ın mevcut sistemde 10 numara pozisyonunda önemli bir rol üstlenmesi, olası sistem değişikliğinde çözülmesi gereken konulardan biri.

Kylian Mbappe'nin milli takım arasındaki görüntüleri de dikkat çekti. Dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa kampından erken ayrılan yıldız futbolcunun partneriyle Paris'te görülmesi bazı taraftarların tepkisini çekti. Mbappe'nin daha sonra bisiklet üzerinde yaptığı paylaşım da gündeme geldi. Mourinho'nun daha önce oyuncularının bisiklete binmesini tercih etmediğini söylemesi yeniden hatırlandı.

MOURINHO'NUN OTORİTE SINAVI

Real Madrid'e dönen 63 yaşındaki Mourinho, yoğun fikstürde hem sonuç almak hem de yıldızlarla dolu kadrosundaki dengeyi sağlamak zorunda. Portekizli teknik adamın büyük yıldızlardan birini yedek bırakması ya da önemli bir taktik değişikliğe gitmesi de gündemdeki seçenekler arasında. İspanyol basınında Mourinho ile Başkan Florentino Perez arasında son sonuçlar nedeniyle gerilim yaşandığı da öne sürüldü.

Barcelona deplasmanındaki El Clasico, bu kritik serinin dönüm noktası olabilir. Önündeki maçlarda yakalanacak güçlü bir seri ve Camp Nou'da alınacak galibiyet tabloyu değiştirebilirken, aksi sonuçlar Mourinho üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.