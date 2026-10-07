Osimhen fırtınasında Chelle'den geri adım: Ayrılmalı demedim

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'le ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Chelle, Osimhen'in milli takım kadrosundan çıkarılma nedeninin sakatlığı olduğunu belirtirken, daha önce gündem olan transfer sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

Chelle, Osimhen'i ilk olarak milli takım kadrosuna dahil etmişti, ancak yıldız golcü daha sonra aday kadrodan çıkarıldı. 48 yaşındaki teknik adam, milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce sakatlanan Osimhen'in iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını o noktada bilmediklerini, bu nedenle ilk listeye aldıklarını açıkladı. Başakşehir karşılaşmasında sağ kasık bölgesinden sakatlanan Osimhen, Nijerya'nın Rusya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında da forma giyemedi.

"ANLAŞMAZLIK YOK"

Galatasaray ile herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Chelle, oyuncu, kulüp ve milli takım arasında bir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi.

TRANSFER SÖZLERİNDE GERİ ADIM

Chelle, birkaç ay önce Osimhen'in muhtemelen kulüp değiştireceğini söylemiş, bu sözler Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti. Nijeryalı golcü de o dönem sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, teknik direktörünün sözlerinin bağlamından koparıldığını ve abartıldığını belirtmişti.

Konuyu yeniden değerlendiren Chelle, olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade etti. Teknik adam, 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ı sevdiğini, kulübün de ondan memnun olduğunu söyledi.

"AYRILMALI DEMEDİM"

Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gördüğünü söyleyen Chelle, bu seviyede performans gösteren bir oyuncunun transfer söylentilerinin her zaman gündeme geleceğini belirtti. Nijerya Teknik Direktörü, Osimhen'in kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemediğinin altını çizdi.

OSİMHEN'İN SEZON KARNESİ

Galatasaray'a geçen yaz 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer olan Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı. Yıldız golcünün sakatlığını atlatıp Kasımpaşa karşılaşmasında kadroya girip girmeyeceği henüz netleşmedi, asıl hedefi ise 13 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı.