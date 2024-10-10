Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İspanya'nın en ünlü gazetesinden flaş iddia

İspanyol basını, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini yazdı. Ali Koç ve Mario Branco'nun Arda'yı devre arasında kiralayabilmek için çalışmalara başladığı vurgulandı.

YARIM DÖNEM KİRALIK

Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'e teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralık formülü üstünde durulduğu yazıldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta çıkan bu haber kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

JOSE MOURINHO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun çok istediği Arda Güler'in takıma katılabilmesi için Real Madrid ile yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı yazıldı.