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Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İspanya'nın en ünlü gazetesinden flaş iddia

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 07:36
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in İspanya'da çok da mutlu olmadığı konuşuluyor. Arda Güler'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali konusunda İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? İspanya'nın en ünlü gazetesinden flaş iddia
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol basını, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini yazdı. Ali Koç ve Mario Branco'nun Arda'yı devre arasında kiralayabilmek için çalışmalara başladığı vurgulandı.

YARIM DÖNEM KİRALIK

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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'e teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralık formülü üstünde durulduğu yazıldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta çıkan bu haber kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

JOSE MOURINHO İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun çok istediği Arda Güler'in takıma katılabilmesi için Real Madrid ile yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı yazıldı.

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Arda Güler fenerbahçe real madrid
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