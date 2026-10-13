Binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlarken temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, zorlu rakipleri karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında Barcelona'yı ağırlarken sarı-lacivertliler ise İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleler öncesinde Opta'nın yaptığı simülasyonlar, iki temsilcimizin galibiyet ihtimallerini ortaya koydu.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI TAHMİNİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Opta, binlerce simülasyondan elde edilen veriler doğrultusunda iki takımın kazanma olasılıklarını hesapladı.

Yapılan tahminlere göre Galatasaray'ın sahadan üç puanla ayrılma ihtimali yüzde 13,4 olarak belirlendi. Barcelona'nın galibiyet olasılığı yüzde 68,9 ile öne çıkarken beraberlik ihtimali ise yüzde 17,7 olarak hesaplandı.

FENERBAHÇE-ASTON VİLLA TAHMİNİ

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın İngiltere'de Aston Villa ile karşılaşacak. Premier Lig ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Opta'nın tahminlerinde Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yüzde 22,1 olarak gösterildi. Aston Villa'nın galibiyet olasılığı yüzde 55,1 olarak hesaplanırken beraberlik ihtimali yüzde 22,8 seviyesinde kaldı.