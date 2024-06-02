Arda Güler futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. İspanyol ekibine kupayı getiren golleri 74’üncü dakikada Dani Carvajal ve 83’üncü dakikada Vinicius Junior attı.

REAL MADRİD’İN 15’İNCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu şampiyonluk Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki 15’inci zaferi oldu. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı. İki milli futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.





