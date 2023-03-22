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Arda Güler futbolu bırakan Mesut Özil'e böyle veda etti: Her şey için teşekkürler abi

22.03.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Mesut Özil'in vedası sonrası sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Arda Güler futbolu bırakan Mesut Özil'e böyle veda etti: Her şey için teşekkürler abi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Kariyerinde Schalke04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi dev kulüplerde top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil, aktif futbolculuk kariyerini bıraktığını resmen açıkladı. 34 yaşındaki Özil, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim” cümlelerine yer verdi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER ABİ"

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Mesut Özil'in bu paylaşımının ardından, Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu genç oyuncu Arda Güler'den de bir veda paylaşımı geldi. 18 yaşındaki başarılı futbolcu, Sarı Lacivertli forma altında beraber oynadığı tecrübeli isim için idollerinden biri olduğunun altını çizdi.

Genç futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç bir futbolcu için idollerinden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler abi. Yolun hep açık olsun."

"GELECEĞİN 10 NUMARASI"

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Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giydiği dönemde özel olarak ilgilendiği Arda Güler için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcu için "Geleceğin 10 numarası" ifadelerini kullanmıştı.

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