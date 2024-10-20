Arda Güler'i neden oyuna almadığını açıkladı! Ancelotti'nin komik mazereti... ''Real Madrid'de mutlu değil''

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici performans sergileyen Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamaya devam ediyor.

Son olarak La Liga'nın 10. haftasında Celta Vigo deplasmanında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İspanyol devinde Arda Güler'in 1 dakika bile oynamamış olması, tepkilere neden oldu.

Arda Güler, gerek Türkiye'de gerekse İspanya'da forma şansı bulamamasıyla manşetleri süslemeye devam ediyor. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Defensa Central'in haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, mücadelenin ardından milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

ANCELOTTI'DEN KOMİK ARDA GÜLER MAZERETİ

İtalyan teknik adam genç yeteneği oynatmamasındaki nedeni "Milli takımında çok fazla oynadın, bugün Ceballos'u oyuna almayı tercih ettim" sözleriyle açıkladı.

ARDA'YI NEDEN TERCİH ETMEDİ

Ancelotti'nin Arda Güler yerine Ceballos'u tercih etmesindeki bir diğer nedenin sakatlıktan dönen futbolcuya kondisyon kazandırmak olduğu iddia edildi. Milli yıldız ise teknik direktörünün bu kararından kaynaklı mutlu olmadığı ifade edildi.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan milli yıldız, bu sezon 10 maçta süre alabildi. Bu söz konusu karşılaşmaların sadece 3 tanesine ilk 11'de başlayan Güler, takımına henüz gol katkısı vermeyi başaramadı.