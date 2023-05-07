Arda Güler için çılgın transfer iddiası! ''Genç oyuncunun ailesi bu hafta sonu Dubai'de Newcastle United yetkilileriyle görüşecek''

Arda Güler'e Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın talip olduğu ileri sürüldü. Bu yıl gösterdikleri performansla parmak ısırtan Newcastle United, geleceğe yatırım yapmak için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

"NEWCASTLE, ARDA GÜLER'İN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK"

İngiliz yayın organı Football Insider'ın haberine göre; Newcastle'ın transfer yetkilileri, bu hafta sonunda Arda'nın ailesiyle görüşerek transferi netleştirecek.

"AJAX VE BARCELONA DA DEVREDE"

Haberde sarı lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Ajax ve Barcelona'nın da Arda'ya yakın takipte olduğu aktarıldı.



