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Arda Güler için çılgın transfer iddiası! ''Genç oyuncunun ailesi bu hafta sonu Dubai'de Newcastle United yetkilileriyle görüşecek''

07.05.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Sergilediği performansla Avrupa'nın birçok kulübünü peşine takan Arda için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler için çılgın transfer iddiası! ''Genç oyuncunun ailesi bu hafta sonu Dubai'de Newcastle United yetkilileriyle görüşecek''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler'e Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın talip olduğu ileri sürüldü. Bu yıl gösterdikleri performansla parmak ısırtan Newcastle United, geleceğe yatırım yapmak için Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

"NEWCASTLE, ARDA GÜLER'İN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK"

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İngiliz yayın organı Football Insider'ın haberine göre; Newcastle'ın transfer yetkilileri, bu hafta sonunda Arda'nın ailesiyle görüşerek transferi netleştirecek.

"AJAX VE BARCELONA DA DEVREDE"

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Haberde sarı lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Ajax ve Barcelona'nın da Arda'ya yakın takipte olduğu aktarıldı.


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Newcastle United Arda Güler fenerbahçe 10 sezon kulübün

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