SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler için gözler faltaşı gibi açıldı! Tarihi rekor geliyor... Avrupa devi çıldırdı: Tam 100 Milyon Euro!

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid formasıyla Xabi Alonso yönetiminde adeta yeniden doğan milli gururumuz Arda Güler için transfer piyasası alev aldı! İspanya'dan gelen son dakika iddiası "yok artık" dedirtti. Dünya devi, genç yıldızımız için kesenin ağzını sonuna kadar açtı ve masaya 100 milyon Euro koymaya hazırlanıyor. İşte o çılgın teklifin detayları...

Arda Güler için gözler faltaşı gibi açıldı! Tarihi rekor geliyor... Avrupa devi çıldırdı: Tam 100 Milyon Euro!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'de sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, transfer gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Avrupa'nın dev kulüpleri, 19 yaşındaki süper yetenek için sıraya girdi.

MASADA 100 MİLYON EURO VAR!

Arda Güler için gözler faltaşı gibi açıldı! Tarihi rekor geliyor... Avrupa devi çıldırdı: Tam 100 Milyon Euro! 1

Özellikle Premier Lig devi Manchester City ve Fransız devi PSG'nin Arda Güler için devrede olduğu konuşulurken, ortaya atılan 100 milyon Euro'luk bonservis iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre; genç yıldızın potansiyeline hayran kalan dev kulüpler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kapısını bu astronomik rakamla çalmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID "SATMAM" DİYOR AMA...

Arda Güler için gözler faltaşı gibi açıldı! Tarihi rekor geliyor... Avrupa devi çıldırdı: Tam 100 Milyon Euro! 2

Real Madrid cephesi ve teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i takımın geleceği olarak görüyor ve satmaya sıcak bakmıyor. Ancak 100 milyon Euro gibi reddedilmesi zor bir teklifin, İspanyol devinin aklını çelip çelmeyeceği merak konusu.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek ve kırılması güç bir rekora imza atacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho için kabus dolu gece! "Kupa Beyi" bu kez fena çuvalladıMourinho için kabus dolu gece! "Kupa Beyi" bu kez fena çuvalladı
Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.