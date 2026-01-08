Arda Güler için gözler faltaşı gibi açıldı! Tarihi rekor geliyor... Avrupa devi çıldırdı: Tam 100 Milyon Euro!

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'de sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Arda Güler, transfer gündeminin bir numaralı maddesi haline geldi. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Avrupa'nın dev kulüpleri, 19 yaşındaki süper yetenek için sıraya girdi.

MASADA 100 MİLYON EURO VAR!

Özellikle Premier Lig devi Manchester City ve Fransız devi PSG'nin Arda Güler için devrede olduğu konuşulurken, ortaya atılan 100 milyon Euro'luk bonservis iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre; genç yıldızın potansiyeline hayran kalan dev kulüpler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kapısını bu astronomik rakamla çalmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID "SATMAM" DİYOR AMA...

Real Madrid cephesi ve teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler'i takımın geleceği olarak görüyor ve satmaya sıcak bakmıyor. Ancak 100 milyon Euro gibi reddedilmesi zor bir teklifin, İspanyol devinin aklını çelip çelmeyeceği merak konusu.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek ve kırılması güç bir rekora imza atacak.