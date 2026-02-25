Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh çılgınlığı sınırları aştı! Güney Kore ayakta: Maçlar canlı yayınlanıyor, formalar yok satıyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh ile kelimenin tam anlamıyla turnayı gözünden vurdu. Siyah-Beyazlı formayı giydiği andan itibaren kalitesini konuşturan 24 yaşındaki yıldız, sadece sahada değil, saha dışında da kulübe devasa bir katkı sağlamaya başladı.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST: UZAK DOĞU'NUN GÖZÜ İSTANBUL'DA!

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta birbirinden şık 3 gol ve 1 asiste imza atan Hyeon-gyu Oh, bu kusursuz başlangıcıyla ülkesi Güney Kore'nin tüm dikkatini İstanbul'a çekmeyi başardı. Yıldız ismin alev alan formu, Uzak Doğu'daki futbolseverleri Beşiktaş etrafında kenetledi.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA GÜNEY KORE BAYRAKLARI

Oh'un yarattığı bu muazzam etki, tribünlere de anında yansıdı. Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada çok sayıda Güney Koreli futbolsever, 24 yaşındaki golcüyü çıplak gözle izlemek ve desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı. Stadyumda açılan Güney Kore bayrakları, Beşiktaş'ın Uzak Doğu'daki yeni elçisinin gücünü gözler önüne serdi.

YAYIN HAKLARI ALINDI, FORMALAR YOK SATIYOR!

Güney Koreli taraftarların Siyah-Beyazlılara olan bu yoğun ilgisi, ülkedeki yayıncı kuruluşları da harekete geçirdi. Gelen yoğun talepler üzerine Beşiktaş maçları artık Güney Kore'de canlı olarak ekranlara gelmeye başladı.

Çılgınlık sadece ekranlarla sınırlı kalmadı; kulüp mağazacılığında da Oh fırtınası esiyor. Üzerinde yıldız oyuncunun Korece adının yazdığı özel formalar satışa sunulurken, ilk etapta 1000'i aşkın ön sipariş geldiği öğrenildi. Forma satışlarının önümüzdeki günlerde katlanarak artması ve Beşiktaş'a ciddi bir ticari gelir kapısı açması bekleniyor.