SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türk futbolunda 'Yeni Arda Güler' heyecanı! "Avrupa peşinde, Milli Takım uyuyor!"

Yalova FK CEO'su Çağrı Arslan'dan Türk futbolu gündemini sarsacak çok çarpıcı açıklamalar! 104 milyon TL'lik borç batağından kurtulup tamamen gençleştirme projesine odaklandıklarını belirten Arslan, Kocaelispor'dan kadrolarına kattıkları genç yetenek Mustafa Ege Bilim için "İzleyince Arda Güler'i görüyorum" diyerek heyecan yarattı. Avrupa devlerinin genç yıldızı izlemeye geldiğini açıklayan Arslan, Milli Takım yetkililerini ise çok sert sözlerle eleştirdi.

Türk futbolunda 'Yeni Arda Güler' heyecanı! "Avrupa peşinde, Milli Takım uyuyor!"
Emre Şen

Yalova FK CEO'su Çağrı Arslan, kulübün mali yapılanmasından genç oyuncu projesine, Milli Takım yetkililerinden alt liglerdeki zemin sorunlarına kadar birçok konuda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

104 MİLYONLUK ENKAZDAN GENÇLİK PROJESİNE

Ocak ayında görevi devraldıklarında karşılaştıkları ağır mali tabloyu ve sonrasındaki radikal değişimi anlatan Arslan, "104 milyonluk bir borç ve kadro maliyetiyle karşılaştık. Vizyonumuzu anında değiştirdik; Türkiye'nin en ucuz ve en genç takımını kurduk. Genç oyunculara yatırım yapıp Süper Lig takımlarıyla iş birliğine gittik" diyerek yeni yapılanmanın sinyallerini verdi.

"MUSTAFA EGE'Yİ İZLEYİNCE ARDA GÜLER'İ GÖRÜYORUM!"

Türk futbolunda Yeni Arda Güler heyecanı! "Avrupa peşinde, Milli Takım uyuyor!" 1

Arslan'ın açıklamalarının en çarpıcı kısmı ise Kocaelispor'dan transfer edilen genç oyuncu Mustafa Ege Bilim hakkındaki sözleri oldu.

Genç oyuncunun Avrupa'nın radarında olduğunu belirten Yalova FK CEO'su, "İnanılmaz bir yetenek. Ben onu izlediğim zaman Arda Güler'i görüyorum. Şimdiden İngiltere Championship ve Almanya'dan izlemeye geldiler. Bu çocuk 1-2 yıla Avrupa'ya transfer olacak, bu ismi bir yere not edin, unutmayın" diyerek Türk futboluna yeni bir yıldızın müjdesini verdi.

MİLLİ TAKIM HOCALARINA ZEHİR ZEMBEREK SİTEM

Takımdaki genç yeteneklerin Avrupa kulüpleri tarafından takip edilmesine rağmen, TFF yetkililerinin ilgisizliğinden dert yanan Arslan, Milli Takım hocalarına açtı ağzını yumdu gözünü:

"Yalova FK'da Türk futbolunun geleceği oynuyor. Dışarıdan yabancı kulüpler kalkıp maçımızı izlemeye geliyor ama bizim Milli Takım hocalarımızdan bir tanesi bile gelip bizi izlemedi. Bu bir futbol adamı olarak beni gerçekten çok üzüyor."

"BALÇIK İÇİNDE FUTBOL OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Son olarak alt liglerdeki saha koşullarının oyuncu gelişimini baltaladığına dikkat çeken Çağrı Arslan, "3. Lig'de inanılmaz kötü zeminler var. Balçık içinde futbol oynanmaya çalışılıyor. Maalesef bu zeminlerde futbolcu gelişmesi çok zor" diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore'den Beşiktaş'a dev talep!Güney Kore'den Beşiktaş'a dev talep!
Şampiyonlar Ligi'nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter'i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadıŞampiyonlar Ligi'nde asrın sürprizi! Bodo/Glimt, İtalyan devi Inter'i eledi ve tarih yazdı! Galatasaray detayı dikkatlerden kaçmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.