Türk futbolunda 'Yeni Arda Güler' heyecanı! "Avrupa peşinde, Milli Takım uyuyor!"

Yalova FK CEO'su Çağrı Arslan, kulübün mali yapılanmasından genç oyuncu projesine, Milli Takım yetkililerinden alt liglerdeki zemin sorunlarına kadar birçok konuda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

104 MİLYONLUK ENKAZDAN GENÇLİK PROJESİNE

Ocak ayında görevi devraldıklarında karşılaştıkları ağır mali tabloyu ve sonrasındaki radikal değişimi anlatan Arslan, "104 milyonluk bir borç ve kadro maliyetiyle karşılaştık. Vizyonumuzu anında değiştirdik; Türkiye'nin en ucuz ve en genç takımını kurduk. Genç oyunculara yatırım yapıp Süper Lig takımlarıyla iş birliğine gittik" diyerek yeni yapılanmanın sinyallerini verdi.

"MUSTAFA EGE'Yİ İZLEYİNCE ARDA GÜLER'İ GÖRÜYORUM!"

Arslan'ın açıklamalarının en çarpıcı kısmı ise Kocaelispor'dan transfer edilen genç oyuncu Mustafa Ege Bilim hakkındaki sözleri oldu.

Genç oyuncunun Avrupa'nın radarında olduğunu belirten Yalova FK CEO'su, "İnanılmaz bir yetenek. Ben onu izlediğim zaman Arda Güler'i görüyorum. Şimdiden İngiltere Championship ve Almanya'dan izlemeye geldiler. Bu çocuk 1-2 yıla Avrupa'ya transfer olacak, bu ismi bir yere not edin, unutmayın" diyerek Türk futboluna yeni bir yıldızın müjdesini verdi.

MİLLİ TAKIM HOCALARINA ZEHİR ZEMBEREK SİTEM

Takımdaki genç yeteneklerin Avrupa kulüpleri tarafından takip edilmesine rağmen, TFF yetkililerinin ilgisizliğinden dert yanan Arslan, Milli Takım hocalarına açtı ağzını yumdu gözünü:

"Yalova FK'da Türk futbolunun geleceği oynuyor. Dışarıdan yabancı kulüpler kalkıp maçımızı izlemeye geliyor ama bizim Milli Takım hocalarımızdan bir tanesi bile gelip bizi izlemedi. Bu bir futbol adamı olarak beni gerçekten çok üzüyor."

"BALÇIK İÇİNDE FUTBOL OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Son olarak alt liglerdeki saha koşullarının oyuncu gelişimini baltaladığına dikkat çeken Çağrı Arslan, "3. Lig'de inanılmaz kötü zeminler var. Balçık içinde futbol oynanmaya çalışılıyor. Maalesef bu zeminlerde futbolcu gelişmesi çok zor" diyerek yetkilileri göreve davet etti.