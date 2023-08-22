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  4. Arda Güler için heyecanlandıran gelişme! ''Kendisi şu an bir boğa gibi...''

Arda Güler için heyecanlandıran gelişme! ''Kendisi şu an bir boğa gibi...''

22.08.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncuyla ilgili yeni bir açıklama geldi ve taraftarlar heyecanlandı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile ilgili açıklama yapmış ve sevenlerinin yüreğine adeta su serpmişti. Ancelotti, "Arda, beklenenden daha kısa sürede sahalara dönecek. Çalışmalara bile başladı." demişti.

"BOĞA GİBİ"

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İspanyol basınında, Real Madrid kulüp doktorlarının beklenenden hızlı iyileşen milli yıldız için, "Boğa gibi" ifadesine yer verdiği belirtildi.

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