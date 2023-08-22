Arda Güler için heyecanlandıran gelişme! ''Kendisi şu an bir boğa gibi...''

Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti. İspanyol basınında çıkan haber taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile ilgili açıklama yapmış ve sevenlerinin yüreğine adeta su serpmişti. Ancelotti, "Arda, beklenenden daha kısa sürede sahalara dönecek. Çalışmalara bile başladı." demişti.

"BOĞA GİBİ"

İspanyol basınında, Real Madrid kulüp doktorlarının beklenenden hızlı iyileşen milli yıldız için, "Boğa gibi" ifadesine yer verdiği belirtildi.

