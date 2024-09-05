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Arda Güler için kritik dönem! Geleceği Galler ve İzlanda maçlarında yatıyor... Karar Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.09.2024 18:07
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Real Madrid'deki Arda Güler krizi devam ediyor. Son haftalarda yeterince şans bulamayan genç futbolcu için A Milli Takımımız'ın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçlar kritik önem taşıyor. İspanyol basını, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki kararını açıkladı. İşte detaylar...

Arda Güler için kritik dönem! Geleceği Galler ve İzlanda maçlarında yatıyor... Karar Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Geçtiğimiz sezona nazaran Real Madrid'de yeni sezonda daha fazla süre alacağı öne sürülen Arda Güler, takımdaki sakatlıkların fazlalığına rağmen forma şansı bulmakta zorluk çekiyor. Eflatun - beyazlıların Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise milli oyuncumuzun geleceği ile ilgili aldığı kararı İspanyol basınına açıkladı.

YENİ SEZONA DAHA FAZLA SÜRE ALARAK BAŞLAMIŞTI

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Arda Güler yeni sezona daha fazla süre alma umuduyla başlamıştı. Sezonun ilk maçı olan UEFA Süper Kupasına ve Ligdeki ilk maça sonradan oyuna dahil olmuştu. Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla beraber 11'e monte edilmesi beklenen milli oyuncu, ikinci hafta oynanan Valladolid maçına 11'de başlamıştı. Ancak devamı gelmedi. İspanyol basınından Diario AS'ta yer alan haberde, Real Madrid'de Arda Güler'in hoşnutsuz olduğu ve millî maç arasına moralsiz girdiği bildirildi.

ARDA GÜLER İÇİN KRİTİK DÖNEM

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Arda Güler'e son haftalarda şans vermeyen Teknik Direktör Carlo Ancelotti sürpriz bir karar aldı. Deneyimli teknik adam Arda Güler'in yer aldığı A Milli Takımımız'ın Galler ve İzlanda maçlarını takip edecek.

Genç yıldızın bu maçlardaki performansı gelecek haftalarda kadroda yer alma konusuna direkt etki edecek. İtalyan teknik adam bu maçları analiz ettikten sonra Arda Güler'e daha fazla şans verip vermeyeceğine karar verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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