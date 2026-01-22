Arda Güler için Real Madrid'de deprem etkisi: "İspanya'yı terk ediyor"

SON DAKİKA transfer haberleri: Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Yönetimin hedefindeki ismin ise Alman teknik adam Jurgen Klopp olduğu iddia ediliyor. Ancak bu olası değişiklik, Arda Güler için kötü bir senaryoyu da beraberinde getiriyor.

KLOPP, ARDA'YI İSTEMİYOR MU?

Haberde, Klopp'un Arda Güler'in yeteneğine saygı duyduğu ancak istikrarsız performansından rahatsız olduğu belirtildi. Alman hocanın, Arda'nın maçtan maça değişen performansının takım içinde ve soyunma odasında sorun yaratabileceğini düşündüğü, bu nedenle milli yıldızın takımdan ayrılmasının (kiralık veya satılık) her iki taraf için de daha doğru olacağını savunduğu ifade edildi.

"ARDA İSPANYA'YI TERK EDİYOR"

İspanyol basınında çıkan haberlerin detaylarında "Arda Güler, İspanya'yı terk edecek" şeklinde ibareler yer aldı. Kariyerinin bu döneminde yedek oturmak istemeyen Arda'nın ilk 11'de oynayabileceği bir takım aradığı öne sürüldü.

SADECE ARDA DEĞİL...

Klopp'un "ayrılacaklar listesinde" sadece Arda Güler yok. Alman teknik adamın, Dani Ceballos'u yetersiz bulduğu ve Antonio Rüdiger'in de fiziksel durumunu uzun maraton için riskli gördüğü kaydedildi. Eğer Klopp Real Madrid'in başına geçerse, Arda Güler için La Liga macerası beklenmedik bir şekilde sona erebilir.