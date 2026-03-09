Okan Buruk Liverpool’un zayıf karnını buldu! İngiliz devini yıkma reçetesi hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool'un gücünü bildiklerini ancak kendi sahalarında taraftar desteğiyle galibiyete odaklandıklarını vurguladı. Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinin ilerlemek olduğunu belirtti.

"TEK HEDEFİMİZ..."

Okan Buruk: "Birinci hedefimiz üstünlük sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olsa da iyi bir takım. Ligde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey. Hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyip lig ve kupayı kazanmak. Bu 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Futbolcularımızla beraber ne kadar emek sarf ettiğimizi ve burada ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hiçbir bahanemiz yok. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli bir tecrübemiz var. Tek hedefimiz ikinci maç öncesi kazanıp avantaj elde etmek."

"İNŞALLAH BU OLMAZ..."

"8 maça çıktıktan sonra, 2'de play-off ile birlikte 10 maç oldu. 10 maç sonrası bu sarı kartlarla ilgili bir düşürme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde kartlar silinecek. Bu birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça, UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi bence şart. Böyle düşünüyorum. 7 tane oyuncumuz tabii ki sınırda. En zoru bizim için aynı mevkide, savunmada en çok oynayan 4 oyuncumuz, kalecimiz, 2 hücumcumuz sınırda. Bu zor ama en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu maçı en iyi şekilde oynarken, basit kart görmemek için çok dikkatli olmalıyız. İki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz ama aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı yarattı daha önce. İnşallah bu olmaz.

Şampiyonlar Ligi'nde önemli ve önemsiz takımdan çok, kadro değeri, oyuncu kalitesi çok yüksek takımlar var. İlk 8 maç belirlendiğinde en kolay gözüken takım Bodo'ydu, şu an son 16'da. Organizasyonun ne kadar önemli olduğunu, her takımın bir diğerini yenebileceğini gösteriyor bu. Bir önceki turun favorisi Juventus'tu ama elemeyi başardık. Bu turun da favorisi Liverpool ama biz Galatasaray olarak kendi sahamızda oynayacağımız maç değerli. Önemli bir tecrübe, her maç tecrübe. Juventus deplasmanı da bir tecrübeydi. İki maçlık sistemi uzun zamandır oynamıyorduk. Türkiye Kupası'nda bile bu yok. Bu psikolojiyi yaşamak, avantajla gidip orada farklı bir şeyle karşılaşmak da tecrübeydi. Bu tür tecrübeyi yaşayabileceğimiz bir maç da olabilir. Her maç, her oyun bizim için tecrübe."

"BİZİ DAHA İYİ TANIYORLAR!"

SORU: "Bu eşleşmede Liverpool'un rövanş motivasyonunun yüksek olmasını bekliyor musunuz?"

Okan Buruk: "Burada oynadılar, bizi daha iyi tanıyorlar. Onlar için önemli bir tecrübeydi. Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. Bize karşı daha dikkatli olacaklar ama her şeyin dışında bu son 16 maçı. 3 takım daha elerseniz finaldesiniz. Liverpool'un ligdeki durumuna bakınca Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli. Grup maçlarından daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkacaklardır."

"DURAN TOPLARIN DÖNÜŞÜNDE ÇOK GOL YİYORLAR..."

"Duran toplarda çok iyiler. Van Dijk gibi hücum duran toplarında etkili bir isimleri var. 5 tane uzun oyuncuya sahipler. İyi atan, iyi vuran oyuncuları var. Buna önlem almamız gerekecek. Her takıma karşı çalışmamız oluyor, bugün de bunu çalışacağız. Bir yandan ofansif duran topların dönüşünde de çok gol yiyorlar. Orayı da değerlendirmek gerekiyor."

SALLAI'NİN SAKATLIĞI MI VAR?

SORU: "Roland Sallai'nin bir sakatlığı oldu ama Beşiktaş'a karşı oynadı. Liverpool'a karşı ona güvenebilir misiniz?"

Okan Buruk: "Roland önemli işler yapıyor. Kadromuzda birçok oyuncu var. Roland geldiği günden beri çok iyi profesyonel ve çok iyi bir insan. Geçen hafta sakatlığı vardı. Beşiktaş maçında bir bölüm arkada bir bölüm önde oynattık. Bu maç için düşünebileceğimiz oyunculardan biri."

İNGİLİZ MUHABİR SORDU! OAKN BURUK YANITLADI...

İngiliz muhabir: "UEFA, Galatasaray taraftarı Anfield'da olmayacak dedi. Reaksiyonunuz nasıl? Bu adil bir durum değil gibi görünüyor."

Okan Buruk: "Ceza adil değil. İtiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bugün sonuçlanacakmış. Bir yerden bakmak doğru değil. Taraftar açısından bakmak sadece, doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli. Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum."

"BU RAKAMLAR KARİYERİM İÇİN İYİ!"

Öte yandan basın toplantısına katılan Davinson Sanchez de Liverpool maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde en çok süre alan oyuncu oldun."

Davinson Sanchez: "Bazen yönetmesi kolay değil ama deneyimli, yanınızdaki kariyerle birlikte getirdiğiniz bir şey bu, yapmayı öğreniyorsunuz. Sadece sahada olmak değil, kulübünüze yardımcı olmak her opsiyonda önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Hocam ve takım arkadaşlarıma da çok müteşekkirim. Kariyerim boyunca doğru alışkanlıklar edinmeye çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde bu rakamlar, kariyerim için çok iyi. Bundan daha ötesine bakıyorum. Sadece orada olup da dakika toplamak, takıma yardımcı olmadan sahada olmak bir şey ifade etmiyor. En önemlisi takımın o özgüvene sahip olması."

"ANFIELD'DA KENDİMİZİ GELİŞTİREBİLİRİZ..."

"Buraya kendimizi göstermeye geldik. Bizi zorlayan, test eden takımlara karşı da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istiyoruz. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamış olmamız bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi. Kulüpler arasında dünyanın en büyük turnuvasındayız. Maça tamamen odaklandık. Sadece avantaj yaratmak değil, kendimizi de geliştirmek istiyoruz. Anfield'da da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak yapmak istediğimiz şey bu, ileriye adım atabilmek."

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİZ"

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapmak istiyorum. Tüm deneyimimizi ortaya koymamız lazım. Bu maçlara çok çıktım ama bunlardan gelen deneyimimi sahaya yansıtmam, oyuna odaklanmam gerekiyor. Bunların sonucunda takıma maksimum yardımı yapacağım.

Özel bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi kulüpleri burada. Bizler dünyanın en iyilerinden biriyiz. Kariyerimde bu tarz çok maça çıktı. Liverpool, kulüp olarak maçları özel kılıyor. İlk maç daha kapalı olacak. Kim daha çok risk alacak..."