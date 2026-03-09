TFF'den resmi açıklama! Mecnun Otyakmaz: "Hataları kabul ediyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan HT Spor'a özel açıklamalar geldi. Otyakmaz, hakemlerin son dönemde formsuz bir dönemden geçtiğini belirtirken, saha içindekilerinde hakeme yardımcı olmadığını duyurdu. Federasyonun da bu hataların farkında olduğunu vurgulayan Otyakmaz, futbol kamuoyunda oluşan rahatsızlığı haklı bularak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“HAKEMLERİN HATA YAPTIĞINI KABUL EDİYORUZ”

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı."

DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞEBİLİR!

Yaşanan bu gelişme, özellikle şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki kritik puan kayıplarının ardından federasyonun özeleştiri yapması bakımından dikkat çekti. Otyakmaz'ın "Hataları biz de görüyoruz ve kabul ediyoruz" şeklindeki çıkışı, hakem camiasında radikal değişikliklerin veya ek önlemlerin habercisi olarak yorumlandı. TFF'nin bu hataları resmen onaylamasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda VAR müdahaleleri ve hakem atamaları konusundaki denetimlerin daha sıkı hale getirilmesi bekleniyor.