SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den resmi açıklama! Mecnun Otyakmaz: "Hataları kabul ediyoruz"

Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşanan tartışmalı hakem kararları ve kulüplerin yükselen tansiyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden beklenen itiraf geldi. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, son iki haftalık süreçte saha içerisinde sergilenen hakem yönetimlerinin kusurlu olduğunu açık bir dille ifade etti.

TFF'den resmi açıklama! Mecnun Otyakmaz: "Hataları kabul ediyoruz"
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan HT Spor'a özel açıklamalar geldi. Otyakmaz, hakemlerin son dönemde formsuz bir dönemden geçtiğini belirtirken, saha içindekilerinde hakeme yardımcı olmadığını duyurdu. Federasyonun da bu hataların farkında olduğunu vurgulayan Otyakmaz, futbol kamuoyunda oluşan rahatsızlığı haklı bularak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“HAKEMLERİN HATA YAPTIĞINI KABUL EDİYORUZ”

TFF den resmi açıklama! Mecnun Otyakmaz: "Hataları kabul ediyoruz" 1

"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki… Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerle hafta içi eğitim için toplanacak. Bu olağanüstü bir durum değil; olağan bir toplantı."

İlginizi Çekebilir

Oosterwolde’den Samsunspor’a şok kontra! Kart kavgası büyüyor

Oosterwolde’den Samsunspor’a şok kontra! Kart kavgası büyüyor

 Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"

Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"

 Tarihi maç bitti! Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik"

Tarihi maç bitti! Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik"

 Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt

Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt

DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞEBİLİR!

TFF den resmi açıklama! Mecnun Otyakmaz: "Hataları kabul ediyoruz" 2

Yaşanan bu gelişme, özellikle şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki kritik puan kayıplarının ardından federasyonun özeleştiri yapması bakımından dikkat çekti. Otyakmaz'ın "Hataları biz de görüyoruz ve kabul ediyoruz" şeklindeki çıkışı, hakem camiasında radikal değişikliklerin veya ek önlemlerin habercisi olarak yorumlandı. TFF'nin bu hataları resmen onaylamasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda VAR müdahaleleri ve hakem atamaları konusundaki denetimlerin daha sıkı hale getirilmesi bekleniyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk Liverpool’un zayıf karnını buldu! İşte böyle yıkacak...Okan Buruk Liverpool’un zayıf karnını buldu! İşte böyle yıkacak...
İlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Ligin kaderi değişti' diyerek açıkladıİlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Ligin kaderi değişti' diyerek açıkladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Mecnun Otyakmaz VAR son dakika tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.