Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı! Genç oyuncudan istekleri bu sefer çok farklı...

Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

ARDA'DAN SÜRPRİZ TALEP!

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazete Defensa Central'de yer alan habere göre Madrid, Arda Güler'den fizik gücünün artması için özel talepte bulundu.

EN AZ 5 KİLO KAS

Söz konusu haberde konuyla ilgili, "Kulübün düşüncesi, oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi ve giderek fizikselleşen oyunla yüzleşebilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması ve böylece tüm kalitesini ortaya koyabilmesi. Bu yaz yapılacak çalışmalar sonucu tatil dönüşünde Arda Güler fiziksel açıdan kendisini geliştirmek zorunda" ifadelerine yer verildi.





