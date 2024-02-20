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  4. Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı! Genç oyuncudan istekleri bu sefer çok farklı...

Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı! Genç oyuncudan istekleri bu sefer çok farklı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.02.2024 22:23 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddiaları her geçen gün artıyor. İspanyol ekibi Arda Güler'in takımda oynayabilmesi için ilginç bir talepte bulundu.

Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı! Genç oyuncudan istekleri bu sefer çok farklı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

ARDA'DAN SÜRPRİZ TALEP!

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Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazete Defensa Central'de yer alan habere göre Madrid, Arda Güler'den fizik gücünün artması için özel talepte bulundu.

EN AZ 5 KİLO KAS

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Söz konusu haberde konuyla ilgili, "Kulübün düşüncesi, oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi ve giderek fizikselleşen oyunla yüzleşebilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması ve böylece tüm kalitesini ortaya koyabilmesi. Bu yaz yapılacak çalışmalar sonucu tatil dönüşünde Arda Güler fiziksel açıdan kendisini geliştirmek zorunda" ifadelerine yer verildi.

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