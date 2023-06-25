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Arda Güler için servet verdiler! Real Madrid ve Barcelona'yı geçtiler...

25.06.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Barcelona, önemli bir karar aldı ve Arda Güler'i transfer etmek için her şeyi yapacağı öğrenildi. Real Madrid'in en büyük talibi olduğu bilinirken Barcelona'nın bu transfer araya girmesi İspanya gündemini karıştırdı. Bu iki takımın yanında Milan'ın genç oyuncu için servet verdiği iddia edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Barcelona ile Real Madrid'in transfer rekabeti yıllar sonra yeniden alevlendi. Uzun süredir birbirlerinin talip oldukları oyunculara teklif yapmayan dünya devleri, Arda Güler transferinde bu huylarından vazgeçti.

REAL MADRID İSTEDİ, BARCELONA 'BEN DE VARIM' DEDİ

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Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Güler için Barcelona da devreye girdi ve oyuncuyla temas kurdu. Barcelona'nın bu hamlesi Real Madrid yöneticilerini bir hayli kızdırdı. Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Arda Güler, bu yüzden Real Madrid'e şu anlık sıcak bakmıyor. Barcelona'dan da forma giyebilme garantisi almak isteyen Arda Güler'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak.

MILAN PARA OLARAK HEPSİNDEN ÖNDE

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Yıllık ücret olarak takımın neredeyse yarısından daha fazla kazanacak bir sözleşme sunulan Arda Güler'in kafası bir hayli karıştı. Ayrıca Milan takımı, Arda Güler'e her maçta 11 oynama garantisini verdi.


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