Arda Güler için servet verdiler! Real Madrid ve Barcelona'yı geçtiler...

Son dakika haberleri... Barcelona ile Real Madrid'in transfer rekabeti yıllar sonra yeniden alevlendi. Uzun süredir birbirlerinin talip oldukları oyunculara teklif yapmayan dünya devleri, Arda Güler transferinde bu huylarından vazgeçti.

REAL MADRID İSTEDİ, BARCELONA 'BEN DE VARIM' DEDİ

Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Güler için Barcelona da devreye girdi ve oyuncuyla temas kurdu. Barcelona'nın bu hamlesi Real Madrid yöneticilerini bir hayli kızdırdı. Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Arda Güler, bu yüzden Real Madrid'e şu anlık sıcak bakmıyor. Barcelona'dan da forma giyebilme garantisi almak isteyen Arda Güler'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak.

MILAN PARA OLARAK HEPSİNDEN ÖNDE

Yıllık ücret olarak takımın neredeyse yarısından daha fazla kazanacak bir sözleşme sunulan Arda Güler'in kafası bir hayli karıştı. Ayrıca Milan takımı, Arda Güler'e her maçta 11 oynama garantisini verdi.



