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Arda Güler için soyunma odası detayı! Real Madrid'e yakın kaynaklar paylaştı...

11.07.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dış basında gündemde olmayı sürdürüyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk idmanda Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fransız kaynaklı Foot Mercato internet sitesi, Arda Güler’in ilk idmanda teknik direktör Carlo Ancelotti’yi etkilediğini ifade etti. Tekniği ile dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni takım arkadaşı Brahim Diaz ile ön plana çıktığı kaydedilirken oyuncuların kendilerine kadroda yer bulmak için rekabete hazır olduklarının altı çizildi.

"SOYUNMA ODASINDA UTANGAÇ"

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İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler’in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.


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