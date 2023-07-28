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  4. Arda Güler ile Ancelotti arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu! Eliyle işaret etti ve gönderdi...

Arda Güler ile Ancelotti arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu! Eliyle işaret etti ve gönderdi...

28.07.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in maçlarında forma giyemeyen Arda Güler'in Ancelotti ile yaptığı mini toplantı sosyal medyada gündem oldu. İki gün sonra Barcelona ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Real Madrid'de, Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Arda Güler ile Ancelotti arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu! Eliyle işaret etti ve gönderdi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in ne zaman kadroda olacağıyla ilgili teknik direktör Ancelotti'den çok net ifadeler kullanmıştı.

"ÇOK YAKINDA ARAMIZDA OLACAK VE ONU SAHADA GÖRECEKSİNİZ"

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Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda'nın geçtiğimiz hafta ufak bir sakatlığı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Kendisine vereceğim şansı bekleyip en iyisini sahaya ortaya koymak zorunda. Çok yakında aramızda olacak ve onu sahada göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER İLE TOPLANTI YAPTI

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Barcelona maçı öncesi Arda Güler ile antrenman içinde mini bir toplantı yapan Ancelotti'nin o anları sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun sağlık durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, Barcelona maçında oynayıp oynamayacağını öğrenmek istedi. Ayağında hala ağrı hissettiğini söyleyen Arda Güler net bilgiyi yarın vereceğini ifade etti.

EL İŞARETİ YAPARAK GÖNDERDİ

Ancelotti'nin yardımcısı ise Arda Güler'in ayağındaki ağrının devam ettiğini duymasının ardından eliyle işaret yaparak genç oyuncuyu sağlık görevlilerinin yanına gönderdi. Sağ ayağında hafif ağrı bulunan Arda Güler'in yapılan antrenmana devam edemediği ve bireysel olarak kondisyon antrenörü ile çalıştığı görüldü.

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