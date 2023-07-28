Arda Güler ile Ancelotti arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu! Eliyle işaret etti ve gönderdi...

Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in ne zaman kadroda olacağıyla ilgili teknik direktör Ancelotti'den çok net ifadeler kullanmıştı.

"ÇOK YAKINDA ARAMIZDA OLACAK VE ONU SAHADA GÖRECEKSİNİZ"

Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda'nın geçtiğimiz hafta ufak bir sakatlığı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Kendisine vereceğim şansı bekleyip en iyisini sahaya ortaya koymak zorunda. Çok yakında aramızda olacak ve onu sahada göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER İLE TOPLANTI YAPTI

Barcelona maçı öncesi Arda Güler ile antrenman içinde mini bir toplantı yapan Ancelotti'nin o anları sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun sağlık durumunu soran tecrübeli çalıştırıcı, Barcelona maçında oynayıp oynamayacağını öğrenmek istedi. Ayağında hala ağrı hissettiğini söyleyen Arda Güler net bilgiyi yarın vereceğini ifade etti.

EL İŞARETİ YAPARAK GÖNDERDİ

Ancelotti'nin yardımcısı ise Arda Güler'in ayağındaki ağrının devam ettiğini duymasının ardından eliyle işaret yaparak genç oyuncuyu sağlık görevlilerinin yanına gönderdi. Sağ ayağında hafif ağrı bulunan Arda Güler'in yapılan antrenmana devam edemediği ve bireysel olarak kondisyon antrenörü ile çalıştığı görüldü.

