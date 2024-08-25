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Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, Valladolid'i 3-0 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 19:53
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İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Hafta içi Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i orta sahada ilk 11'de görevlendirdi. Genç yıldız, mücadelede 70 dakika sahada kaldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşılaştı. Maçı eflatun-beyazlılar, Federico Valverde'nin attığı golle 2-0 kazandı. Ligin ilk haftasında Mallorca deplasmanında puan kaybeden başkent ekibi, bu galibiyetle ligdeki ilk üç puanını elde etti.

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GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

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İlk yarısı kısır geçen karşılaşmada Real Madrid'e üç puanı getiren goller 50. dakikada frikikte topun başına geçen Federico Valverde ile maçın son bölümünde Brahim Diaz ve Endrick'ten geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

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Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den beklediği şansı nihayet buldu. Milli futbolcu, Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

5 ŞUT ARDA'DAN

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İlk 70 dakikada 12 şut çeken Real Madrid’in 5 şutu Arda Güler’den gelirken Milli yıldız rakip file bekçisi Karl Hein'i geçemedi.

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

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-63 topla buluşma
-%86 pas isabet oranı
-1 anahtar pas
-3 isabetli şut
-7/11 kazanılan ikili mücadele
-3 top kazanma

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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