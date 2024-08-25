Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, Valladolid'i 3-0 mağlup etti!

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşılaştı. Maçı eflatun-beyazlılar, Federico Valverde'nin attığı golle 2-0 kazandı. Ligin ilk haftasında Mallorca deplasmanında puan kaybeden başkent ekibi, bu galibiyetle ligdeki ilk üç puanını elde etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı kısır geçen karşılaşmada Real Madrid'e üç puanı getiren goller 50. dakikada frikikte topun başına geçen Federico Valverde ile maçın son bölümünde Brahim Diaz ve Endrick'ten geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den beklediği şansı nihayet buldu. Milli futbolcu, Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

5 ŞUT ARDA'DAN

İlk 70 dakikada 12 şut çeken Real Madrid’in 5 şutu Arda Güler’den gelirken Milli yıldız rakip file bekçisi Karl Hein'i geçemedi.

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

-63 topla buluşma

-%86 pas isabet oranı

-1 anahtar pas

-3 isabetli şut

-7/11 kazanılan ikili mücadele

-3 top kazanma