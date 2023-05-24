Arda Güler'in en ciddi talibi herkesi şaşırttı! Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United derken...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID VE NEWCASTLE DERKEN...

Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Leipzig ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında bulunuyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için ne kadar bonservis talep ettiği henüz bilinmiyor...



