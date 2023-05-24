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Arda Güler'in en ciddi talibi herkesi şaşırttı! Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United derken...

24.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmış durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Arda Güler transferinde sürpriz bir ekip ön plana çıktı.

Arda Güler'in en ciddi talibi herkesi şaşırttı! Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United derken...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID VE NEWCASTLE DERKEN...

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Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Leipzig ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

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Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında bulunuyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncu için ne kadar bonservis talep ettiği henüz bilinmiyor...


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