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Arda Güler'in gerçek maliyetini açıkladı, İspanya'da gündem oldu! ''50 milyon Euro’yu geçebilir''

07.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid ile 6 yıllık anlaşma sağlayan Arda Güler'in maliyeti belli oldu. Futbolcuya verilecek paradan hariç İspanyol devine Arda'nın maliyeti 50 milyon Euro'yu aşacak.

Arda Güler'in gerçek maliyetini açıkladı, İspanya'da gündem oldu! ''50 milyon Euro’yu geçebilir''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç oyuncunun İspanyol deviyle 6 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

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Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer detaylarını resmen açıkladı:

• 20 milyon euro bonservis
• 10 milyon euro bonus
• Sonraki satıştan %20 pay

50 MİLYON EURO

real-madrid-arda-guler-transferini-acikladi

İspanyol gazeteci Juanmarti, “Arda Güler’in Real Madrid’e maliyeti, oyuncunun maaşını dahil etmediğimizde bile 50 milyon Euro’yu geçebilir. Babasına 15 milyon Euro’dan fazla komisyon ödenecek. Yazılanlar doğru değil. Ayrıca oyuncunun ailesinin talebiyle Fenerbahçe’ye ödenecek miktar artırıldı. Pahalı mı, ucuz mu? Bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı ve bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.


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Arda Güler fenerbahçe real madrid fk iyet 15 milyon euro

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