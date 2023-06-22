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Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu! O anlar sosyal medyada gündem olmuştu

22.06.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Galler maçında Arda Güler’in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk Ömer Asaf Öztürk, “O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım” dedi.

Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu! O anlar sosyal medyada gündem olmuştu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Samsun’da oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Galler’i 2-0 mağlup etmişti. Millerin gollerini Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.
Arda Güler’in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen 7 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk’ün gole sevinmediği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

“SEVİNCİMİ İÇİME ATIYORUM”

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Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Ömer Asaf Öztürk, ilk defa milli maça gittiğini belirterek, “Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler’i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum. Stadyum çok büyük ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

“BAKTIK Kİ HERKES OĞLUMUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIYOR”

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Ömer Asaf Öztürk’ün babası Tuncay Öztürk ise ailece milli maça gittiğini dile getirerek, "Milli maçın 27 yıl sonra Samsun’da olması çok gurur verici. Maçtan sonra sosyal medyaya girdik ve gördük ki herkes oğlumun fotoğrafını paylaşıyor. İnsanlar yazmış ’neden sevinmedi’ diye. Aslında Arda Güler’i çok seviyor. Hatta Arda Güler ısınırken; ’Baba ne zaman oyuna girecek’ diye merak ediyordu. Arda Güler gol attıktan sonra çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor. İnşallah milli maçların devamı gelir. Biz de Samsun’da izlemekten mutluluk duyarız” diye konuştu.


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