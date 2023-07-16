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  4. Arda Güler'in imza parası ortaya çıktı! Maaşıyla aynı ücreti imza atarken almış

Arda Güler'in imza parası ortaya çıktı! Maaşıyla aynı ücreti imza atarken almış

16.07.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'de 24 yaş altı oyunculara ödenen bonservis, bonus ve imza paraları ortaya çıktı. Arda Güler'in aldığı imza parası sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 350 bin Euro kazanan Arda Güler'in Real Madrid'den bonuslar hariç yıllık 8 milyon Euro kazanacağı ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'deki tüm oyuncuları geçen genç oyuncunun yıllık ücreti sosyal medyada gündeme oturmuştu. Arda Güler'in imza parasının da ortaya çıkması genç oyuncuyu yeniden gündeme getirdi.

23 MİLYON EURO KOMİSYON

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Arda Güler'e ödenen 23 milyon Euro komisyonun 15 milyon Euro'su babasına, geriye kalan 8 milyon Euro'su Arda Güler'e verildi. Genç oyuncu, Real Madrid'den alacağı 8 milyon Euro'luk yıllık maaşın yanında, imzayı atarken 8 milyon Euro daha kazandı.

ANTRENMANLARDA HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.

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