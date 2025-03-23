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Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi! Real Madrid'den Türk taraftarları çıldırtacak hamle

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2025 19:49
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Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyordu. Birçok ligden takipçisi olan milli oyuncumuz için Real Madrid ilginç bir karar verdi. Arda'nın ayrılma isteğine rağmen genç oyuncuya tüm kapıları kapattı.

Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi! Real Madrid'den Türk taraftarları çıldırtacak hamle
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler konusunda her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyordu. Real Madrid kulübü, Arda'nın tüm isteğine rağmen transfer kapısını sonuna kadar kapattı.

ARDA GÜLER'İN AYRILMASINA İZİN YOK!

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Takımda forma giyemediği için ayrılmak isteyen Arda Güler'e Real Madrid cephesinden izin çıkmadı. Ne olursa olsun sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı ifade edilen Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi.

FLORENTINO PEREZ AÇIKLADI

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Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini başkan Florentino Perez'in "Olmaz" diyerek reddettiği öğrenildi. Yedek kulübesine hapsolan milli oyuncumuzun nasıl bir tepki vereceği henüz bilinmiyor...

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