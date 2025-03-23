Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi! Real Madrid'den Türk taraftarları çıldırtacak hamle

Arda Güler konusunda her geçen gün başka bir transfer iddiası ortaya atılıyordu. Real Madrid kulübü, Arda'nın tüm isteğine rağmen transfer kapısını sonuna kadar kapattı.

ARDA GÜLER'İN AYRILMASINA İZİN YOK!

Takımda forma giyemediği için ayrılmak isteyen Arda Güler'e Real Madrid cephesinden izin çıkmadı. Ne olursa olsun sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı ifade edilen Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi.

FLORENTINO PEREZ AÇIKLADI

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma isteğini başkan Florentino Perez'in "Olmaz" diyerek reddettiği öğrenildi. Yedek kulübesine hapsolan milli oyuncumuzun nasıl bir tepki vereceği henüz bilinmiyor...