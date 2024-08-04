Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da sahaya yıldırım düştü! İki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti

Real Madrid-Barcelona maçında yıldırım düştü. Barcelona'nın 2-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan hava olayı sonrası hakem iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi.
Luka Modric, Real Madrid-Barcelona maçının yıldırım tehlikesi nedeniyle durdurulmasına sinirlenip hakeme, "Oynayalım, bir şey olmaz." dedi.
Hava muhalefetinin düzelmesinin ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıkarak maçı oynadı.
Arda Güler'in El Clasico’da nefis top kontrolünün ardından attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.