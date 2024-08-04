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Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da sahaya yıldırım düştü! İki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 09:31
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Real Madrid, hazırlık maçında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı. Mücadelenin başlarında sahaya yıldırım düşmesi sebebiyle iki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti.

Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da sahaya yıldırım düştü! İki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid-Barcelona maçında yıldırım düştü. Barcelona'nın 2-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan hava olayı sonrası hakem iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi.

MODRIC İSTEMEDİ: "OYNAYALIM"

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Luka Modric, Real Madrid-Barcelona maçının yıldırım tehlikesi nedeniyle durdurulmasına sinirlenip hakeme, "Oynayalım, bir şey olmaz." dedi.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

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Hava muhalefetinin düzelmesinin ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıkarak maçı oynadı.

ARDA'NIN MÜTHİŞ GOLÜ İPTAL EDİLDİ

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Arda Güler'in El Clasico’da nefis top kontrolünün ardından attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

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Yıldırım Arda Güler barcelona real madird
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