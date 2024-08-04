Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da sahaya yıldırım düştü! İki takımın oyuncuları koşarak soyunma odasına gitti

Real Madrid-Barcelona maçında yıldırım düştü. Barcelona'nın 2-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan hava olayı sonrası hakem iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi.

MODRIC İSTEMEDİ: "OYNAYALIM"

Luka Modric, Real Madrid-Barcelona maçının yıldırım tehlikesi nedeniyle durdurulmasına sinirlenip hakeme, "Oynayalım, bir şey olmaz." dedi.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Hava muhalefetinin düzelmesinin ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıkarak maçı oynadı.

ARDA'NIN MÜTHİŞ GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Arda Güler'in El Clasico’da nefis top kontrolünün ardından attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.