Arda Güler'in paylaşımı olay oldu! Son halini görenler inanamıyor: 'Ne yediriyorsunuz buna'

Arda Güler sezon başından beri beklediği forma şansını bir türlü alamadı. Oyunda olduğu kısa sürelerde harikalar yaratmasına rağmen Real Madrid'in patronu Ancelotti, Arda'ya yeterince süre tanımıyor. Başarılı oyuncu bu durumu çözebilmek için çareyi fiziksel gelişimde aradı.

ANTRENMAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Arda Güler, sosyal medya hesabından 'tatil yok' notuyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Milli futbolcunun antrenman görüntüleri fiziksel gelişimini gözler önüne serdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Arda'nın kısa süre içerisinde forma şansı bulacağını söyledi.

Arda'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arda'nın paylaşımıyla ilgili bazı kullanıcıların söyledikleri:







