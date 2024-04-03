SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Arda Güler'in paylaşımı olay oldu! Son halini görenler inanamıyor: 'Ne yediriyorsunuz buna'

Arda Güler'in paylaşımı olay oldu! Son halini görenler inanamıyor: 'Ne yediriyorsunuz buna'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.04.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon içerisinde fazla forma şansı bulamadı. Güler'in forma şansı bulamaması hem Türk hem de İspanyol basınınında Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye tepkilerin oluşmasına yol açmıştı. Arda'nın forma şansı bulmak için çabaları da devam ediyor. Başarılı oyuncu çareyi fiziğini geliştirmede buldu ve sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte Arda Güler'in son fotoğraflar!

Arda Güler'in paylaşımı olay oldu! Son halini görenler inanamıyor: 'Ne yediriyorsunuz buna'

Arda Güler sezon başından beri beklediği forma şansını bir türlü alamadı. Oyunda olduğu kısa sürelerde harikalar yaratmasına rağmen Real Madrid'in patronu Ancelotti, Arda'ya yeterince süre tanımıyor. Başarılı oyuncu bu durumu çözebilmek için çareyi fiziksel gelişimde aradı.

Screenshot_3

ANTRENMAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Arda Güler, sosyal medya hesabından 'tatil yok' notuyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Milli futbolcunun antrenman görüntüleri fiziksel gelişimini gözler önüne serdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Arda'nın kısa süre içerisinde forma şansı bulacağını söyledi.

Screenshot_4

Arda'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Arda'nın paylaşımıyla ilgili bazı kullanıcıların söyledikleri:

Screenshot_5

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!
Dursun Özbek'ten Ali Koç için suç duyurusu! "Savcıları göreve çağrıyorum"Dursun Özbek'ten Ali Koç için suç duyurusu! "Savcıları göreve çağrıyorum"
Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler fenerbahçe real madrid sezon
En Çok Okunan Haberler
Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

Arda Güler'in fiziği görenleri şaşkına çevirdi!

Arda Güler'in fiziği görenleri şaşkına çevirdi!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Dursun Özbek'ten Ali Koç için suç duyurusu! "Savcıları göreve çağrıyorum"

Dursun Özbek'ten Ali Koç için suç duyurusu! "Savcıları göreve çağrıyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.