Arda Güler'in performansı sonrası Mbappe daha fazla dayanamadı! Antrenmanı bırakıp yanına doğru koştu ve...

Real Madrid'de Arda Güler'in performansı takım arkadaşlarını da şaşırtmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mbappe, Real Madrid antrenmanında Arda Güler'in performansı sonrası büyülendi.

ÜST ÜSTE ÇALIMLAR VE GOL...

Real Madrid'in dün yaptığı antrenmanda müthiş performans sergileyen Arda Güler, defans oyuncularını teker teker çalımlayıp harika bir gole imza attı. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape daha fazla dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTIN"

İspanya medyasında yer alan habere göre Mbappe Arda Güler'in yanına giderek, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme." dediği öğrenildi.