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Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Mbappe'ye bağlı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddiaları her geçen gün artıyor. İspanyol ekibi Arda Güler'in tecrübe kazanabilmesi için başka bir takıma kiralanması konusunda genç oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Kylian Mbappe'nin La Liga ekibine transfer olmasın durumunda, Arda'nın kiralık gönderilebileceği iddia edildi.

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Mbappe'ye bağlı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı Mbappe'nin transferine bağlı.

MBAPPE GELİRSE FORMA ŞANSI ZOR

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Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin transfer edilmesinin ardından daha da zorlanacağı tahmin edilirken bu sebeple kiralama formülüne gidilecek. Takımdan ayrılmak istemeyen Arda Güler'in geleceği Mbappe'nin transferine bağlı...

TOTTENHAM VE BAYER LEVERKUSEN TALİP OLDU

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İspanyol basınında yer alan haberde; sezon sonunda Arda Güler'in kiralanmasına karar verildiği yazıldı. Genç oyuncunun kiralanacağı takım ise özenle seçilmek üzere elenerek ikiye indirildi. Bu takımlar Tottenham ve Bayer Leverkusen...

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Arda Güler mbappe real madrid 10 sezon verildi da,
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