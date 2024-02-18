Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği Mbappe'ye bağlı!

Real Madrid'de Arda Güler'in akıbeti belli oluyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bulamayan milli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı Mbappe'nin transferine bağlı.

MBAPPE GELİRSE FORMA ŞANSI ZOR

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, Mbappe'nin transfer edilmesinin ardından daha da zorlanacağı tahmin edilirken bu sebeple kiralama formülüne gidilecek. Takımdan ayrılmak istemeyen Arda Güler'in geleceği Mbappe'nin transferine bağlı...

TOTTENHAM VE BAYER LEVERKUSEN TALİP OLDU

İspanyol basınında yer alan haberde; sezon sonunda Arda Güler'in kiralanmasına karar verildiği yazıldı. Genç oyuncunun kiralanacağı takım ise özenle seçilmek üzere elenerek ikiye indirildi. Bu takımlar Tottenham ve Bayer Leverkusen...





