Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi!

Yeni sezon öncesi transfer hamleleri ve kadro yapılanmasıyla dikkat çeken İspanyol devi Real Madrid, bu kez basına sızan maaş bütçesiyle gündeme oturdu. Eflatun-beyazlı kulübün 2026-2027 sezonunda oyuncularına ödeyeceği haftalık ücretler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Sızdırılan listenin birinci sırasında Fransız süperstar Kylian Mbappe yer aldı. Real Madrid'den haftalık 600 bin Euro kazanan Mbappe'yi, 480 bin Euro ile Brezilyalı yıldız Vinicius Junior ve 400 bin Euro ile İngiliz orta saha Jude Bellingham takip etti.
Listede milli futbolcumuz Arda Güler'in haftalık maaşının 100 bin Euro olduğu görüldü. Geçtiğimiz dönemlerde İspanyol basınında maaşı gündeme getirilen ve "Kendini kanıtlama aşamasındaki bir genç oyuncu için yüksek" eleştirilerine maruz kalan genç yeteneğin, yıldızlar topluluğu kadro bütçesinde orta-alt sıralarda yer alması dikkat çekti.
Kylian Mbappe: 600 bin Euro
Vinicius Junior: 480 bin Euro
Jude Bellingham: 400 bin Euro
Rodrygo: 320 bin Euro
Trent Alexander-Arnold: 320 bin Euro
Ibrahima Konate: 320 bin Euro
Federico Valverde: 320 bin Euro
Bernardo Silva: 308 bin Euro
Thibaut Courtois: 288 bin Euro
Antonio Rüdiger: 280 bin Euro
Eder Militao: 280 bin Euro
Aurelien Tchouameni: 240 bin Euro
Eduardo Camavinga: 240 bin Euro
Ferland Mendy: 200 bin Euro
Dean Huijsen: 180 bin Euro
Alvaro Carreras: 172 bin Euro
Franco Mastantuono: 140 bin Euro
Brahim Diaz: 140 bin Euro
Raul Asencio: 120 bin Euro
Arda Güler: 100 bin Euro
Andriy Lunin: 88 bin Euro
Endrick: 38 bin Euro
Gonzalo Garcia: 32 bin Euro
Fran Gonzalez: 8 bin Euro
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