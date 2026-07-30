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Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi!

İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 sezonunda futbolcularına ödeyeceği haftalık maaş bütçesi basına sızdı. Süperstar Kylian Mbappe'nin zirvede yer aldığı dev listede milli yıldızımız Arda Güler'in haftalık kazancı da netlik kazandı.

Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezon öncesi transfer hamleleri ve kadro yapılanmasıyla dikkat çeken İspanyol devi Real Madrid, bu kez basına sızan maaş bütçesiyle gündeme oturdu. Eflatun-beyazlı kulübün 2026-2027 sezonunda oyuncularına ödeyeceği haftalık ücretler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ZİRVEDE KYLIAN MBAPPE YER ALIYOR

Arda Güler in Real Madrid deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi! 1

Sızdırılan listenin birinci sırasında Fransız süperstar Kylian Mbappe yer aldı. Real Madrid'den haftalık 600 bin Euro kazanan Mbappe'yi, 480 bin Euro ile Brezilyalı yıldız Vinicius Junior ve 400 bin Euro ile İngiliz orta saha Jude Bellingham takip etti.

ARDA GÜLER'İN KAZANCI ORTA-ALT SIRALARDA

Arda Güler in Real Madrid deki maaşı görenleri şaşkına çevirdi! 2

Listede milli futbolcumuz Arda Güler'in haftalık maaşının 100 bin Euro olduğu görüldü. Geçtiğimiz dönemlerde İspanyol basınında maaşı gündeme getirilen ve "Kendini kanıtlama aşamasındaki bir genç oyuncu için yüksek" eleştirilerine maruz kalan genç yeteneğin, yıldızlar topluluğu kadro bütçesinde orta-alt sıralarda yer alması dikkat çekti.

İŞTE REAL MADRID'İN HAFTALIK MAAŞ LİSTESİ

Kylian Mbappe: 600 bin Euro

Vinicius Junior: 480 bin Euro

Jude Bellingham: 400 bin Euro

Rodrygo: 320 bin Euro

Trent Alexander-Arnold: 320 bin Euro

Ibrahima Konate: 320 bin Euro

Federico Valverde: 320 bin Euro

Bernardo Silva: 308 bin Euro

Thibaut Courtois: 288 bin Euro

Antonio Rüdiger: 280 bin Euro

Eder Militao: 280 bin Euro

Aurelien Tchouameni: 240 bin Euro

Eduardo Camavinga: 240 bin Euro

Ferland Mendy: 200 bin Euro

Dean Huijsen: 180 bin Euro

Alvaro Carreras: 172 bin Euro

Franco Mastantuono: 140 bin Euro

Brahim Diaz: 140 bin Euro

Raul Asencio: 120 bin Euro

Arda Güler: 100 bin Euro

Andriy Lunin: 88 bin Euro

Endrick: 38 bin Euro

Gonzalo Garcia: 32 bin Euro

Fran Gonzalez: 8 bin Euro

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La Liga para Arda Güler maaş real madrid Spor Haberleri son dakika spor haberleri
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