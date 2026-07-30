Beşiktaş'tan resmi Mohamed Salah açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İtalya'nın köklü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerini değerlendiren tecrübeli teknik adam; transfer çalışmaları, Avrupa hedefleri ve Süper Lig'deki rekabet hakkında son derece net mesajlar verdi.

"SALAH ŞU AN ASKIYA ALINDI"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ve kadro yapılanmasına değinen Italiano, takıma katılacak yeni transferleri ve Orkun Kökçü'nün liderliğini şu sözlerle özetledi:

"Ligde dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray’a zorluk çıkarmalıyız. Takım güçlü, iki-üç oyuncu daha alabilirsek daha da güçlü olacağız. Trossard mı? Harika: Ağustos başında geliyor. Salah mı? Şu an için her şey askıda, şimdilik. Ama bizimle Kökçü var, harika bir kaptan."

"HİÇ BU KADAR SICAK BİR ORTAM GÖRMEDİM"

Siyah-beyazlı taraftarların yarattığı coşkudan ve kulübün organizasyon yapısından övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, Avrupa kupalarındaki hedeflerini de dile getirdi:

"Üst düzey bir kulüp, harika bir organizasyon, mükemmel bir spor merkezi ve inanılmaz bir atmosfer: İlk dakikadan itibaren coşku dolu, hiç bu kadar sıcak bir ortam görmemiştim ya da yaşamamıştım. Heyecan verici. Bu akşam Midtjylland ile ikinci maç var, sonra turu geçersek bir maç daha ve Avrupa Ligi play-off'ları bizi bekliyor. Ama elenirsek, Conference Ligi ön eleme turlarına gireriz. Kulüp benden Avrupa'yı istedi, hangisi olursa olsun."

BOLOGNA'DAN AYRILIK NEDENİ

Eski takımı Bologna'dan ayrılış sürecine ve Beşiktaş'ı tercih etme sebeplerine de açıklık getiren tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğru. Kalabilirdim ama bazı hikayeler devam eder, bazıları ise etmez. Artık Avrupa'da mücadele etme fırsatı yoktu ve son 5 yıldır buna alışmış olduğum için, bu benim kişiliğim açısından önemli hale gelmişti. Ayrıca, bir mini döngünün sona ermesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz: yeni bir soluk herkese iyi gelebilir."