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Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: "Cevap bekliyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’ye veda planladıklarını ve bunu da kendisine ilettiklerini belirterek, Icardi’den cevap beklediklerini söyledi.

Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: "Cevap bekliyoruz"
Emre Şen

Galatasaray Spor Kulübü’nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından konuştu.

"KENDİSİNE DE İLETTİK, CEVABINI BEKLİYORUM"

Dursun Özbek ten Icardi açıklaması: "Cevap bekliyoruz" 1

Takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin, kendileri için çok değerli bir futbolcu olduğunu belirten Özbek, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum. Galatasaray’ın başarı çizgisinin, her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray’ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi’nin bize verdiği hizmetlere hiçbir zaman inkar etmedik. Son final kısmı için davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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