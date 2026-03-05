SPOR

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemiyle ilgili çarpıcı istatistik!

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray müsabakasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.
Beşiktaş - Galatasaray müsabakasında FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün düdük çalacak. 2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN ÜÇER MAÇINI YÖNETTİ

Ozan Ergün, bu sezon şu ana kadar 11 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ergün’ün yönettiği bu 11 maçın 3’ü Beşiktaş, 3’ü de Galatasaray’ın mücadeleleriydi.
FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar tüm maçlarını kazandı.

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0
Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2
Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3
Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0
Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

