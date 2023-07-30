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  4. Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı! Ünlü doktordan korkutan açıklama: "3 ay sürer!"

Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı! Ünlü doktordan korkutan açıklama: "3 ay sürer!"

30.07.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Güler'in paylaşımında, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadeleri yer aldı. Öte yandan Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Güler için korkutan bir iddia ortaya attı.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

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Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ SÜRECİ 3 AY"

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Öte yandan Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, "Arda Güler'in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

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Arda Güler'in sakatlık anına dair görüntü ise ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun antrenmanda rakibiyle girdiği ikili mücadelede yaptığı kayarak müdahale nedeniyle sakatlandığı görüldü.

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