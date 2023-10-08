Arda Güler'in senelik ücreti görenleri şaşkına uğrattı!

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in yıllık ücreti ortaya çıktı. Fenerbahçe'de yalnızca 300 bin euro kazanan genç oyuncunun İspanyol devinden yıllık 5 milyon 200 bin euro kazandığı ifade edildi.

TAKIMIN EN AZ KAZANANLARINDAN

Takımın en az kazanan futbolcularından olan Arda Güler, listeye sondan üçüncü olarak dahil oldu. Herkes genç oyuncunun daha fazla para kazandığını beklerken bu listenin ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

Real Madrid'deki yıllık ücretler şu şekilde:

Toni Kroos - 24 milyon 280 bin euro

David Alaba - 22 milyon 500 bin euro

Luka Modric - 21 milyon 880 bin euro

Jude Bellingham - 20 milyon 830 bin euro

Vinicius Junior - 20 milyon 830 bin euro

Thibaut Courtois - 15 milyon euro

Antonio Rüdiger - 14 milyon 580 bin euro

Aurelien Tchouameni - 12 milyon 500 bin euro

Ferland Mendy - 10 milyon 420 bin euro

Dani Ceballos - 10 milyon 420 bin euro

Daniel Carvajal - 10 milyon 420 bin euro

Lucas Vazquez - 9 milyon 380 bin euro

Kepa Arrizabalaga - 9 milyon euro

Nacho Fernandez - 8 milyon 540 bin euro

Rodrygo - 8 milyon 330 bin euro

Eduardo Camavinga - 8 milyon 330 bin euro

Federico Valverde - 8 milyon 130 bin euro

Brahim Diaz - 7 milyon 290 bin euro

Eder Militao - 7 milyon 290 bin euro

Fran Garcia - 5 milyon 210 bin euro

- ARDA GÜLER - 5 MİLYON 200 BİN EURO