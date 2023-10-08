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Arda Güler'in senelik ücreti görenleri şaşkına uğrattı!

08.10.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in dünya devindeki yıllık kazancı sonunda ortaya çıktı. Arda Güler'in listedeki yeri görenleri bir hayli şaşırttı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in yıllık ücreti ortaya çıktı. Fenerbahçe'de yalnızca 300 bin euro kazanan genç oyuncunun İspanyol devinden yıllık 5 milyon 200 bin euro kazandığı ifade edildi.

TAKIMIN EN AZ KAZANANLARINDAN

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Takımın en az kazanan futbolcularından olan Arda Güler, listeye sondan üçüncü olarak dahil oldu. Herkes genç oyuncunun daha fazla para kazandığını beklerken bu listenin ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

Real Madrid'deki yıllık ücretler şu şekilde:

  • Toni Kroos - 24 milyon 280 bin euro

  • David Alaba - 22 milyon 500 bin euro

  • Luka Modric - 21 milyon 880 bin euro

  • Jude Bellingham - 20 milyon 830 bin euro

  • Vinicius Junior - 20 milyon 830 bin euro

  • Thibaut Courtois - 15 milyon euro

  • Antonio Rüdiger - 14 milyon 580 bin euro

  • Aurelien Tchouameni - 12 milyon 500 bin euro

  • Ferland Mendy - 10 milyon 420 bin euro

  • Dani Ceballos - 10 milyon 420 bin euro

  • Daniel Carvajal - 10 milyon 420 bin euro

  • Lucas Vazquez - 9 milyon 380 bin euro

  • Kepa Arrizabalaga - 9 milyon euro

  • Nacho Fernandez - 8 milyon 540 bin euro

  • Rodrygo - 8 milyon 330 bin euro

  • Eduardo Camavinga - 8 milyon 330 bin euro

  • Federico Valverde - 8 milyon 130 bin euro

  • Brahim Diaz - 7 milyon 290 bin euro

  • Eder Militao - 7 milyon 290 bin euro

  • Fran Garcia - 5 milyon 210 bin euro

- ARDA GÜLER - 5 MİLYON 200 BİN EURO

  • Andriy Lunin - 2 milyon 810 bin euro

  • Joselu - 2 milyon 500 bin euro
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