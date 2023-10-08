Arda Güler'in senelik ücreti görenleri şaşkına uğrattı!

Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in yıllık ücreti ortaya çıktı. Fenerbahçe'de yalnızca 300 bin euro kazanan genç oyuncunun İspanyol devinden yıllık 5 milyon 200 bin euro kazandığı ifade edildi.
Takımın en az kazanan futbolcularından olan Arda Güler, listeye sondan üçüncü olarak dahil oldu. Herkes genç oyuncunun daha fazla para kazandığını beklerken bu listenin ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı.
Real Madrid'deki yıllık ücretler şu şekilde:
Toni Kroos - 24 milyon 280 bin euro
David Alaba - 22 milyon 500 bin euro
Luka Modric - 21 milyon 880 bin euro
Jude Bellingham - 20 milyon 830 bin euro
Vinicius Junior - 20 milyon 830 bin euro
Thibaut Courtois - 15 milyon euro
Antonio Rüdiger - 14 milyon 580 bin euro
Aurelien Tchouameni - 12 milyon 500 bin euro
Ferland Mendy - 10 milyon 420 bin euro
Dani Ceballos - 10 milyon 420 bin euro
Daniel Carvajal - 10 milyon 420 bin euro
Lucas Vazquez - 9 milyon 380 bin euro
Kepa Arrizabalaga - 9 milyon euro
Nacho Fernandez - 8 milyon 540 bin euro
Rodrygo - 8 milyon 330 bin euro
Eduardo Camavinga - 8 milyon 330 bin euro
Federico Valverde - 8 milyon 130 bin euro
Brahim Diaz - 7 milyon 290 bin euro
Eder Militao - 7 milyon 290 bin euro
- ARDA GÜLER - 5 MİLYON 200 BİN EURO
Andriy Lunin - 2 milyon 810 bin euro