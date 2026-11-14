Fenerbahçe'nin eski golcüsü tarihe geçti! Öyle bir şey yaptı ki...

Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu'nda Nijer'i 5-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.

EN-NESYRI TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Fas'ın dördüncü golünü atan Youssef En-Nesyri, milli takımdaki gol sayısını 26'ya çıkardı. Böylece 25 golü bulunan Hakim Ziyech'i geride bırakarak Fas tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu oldu.

ZİRVEYE BİR GOL UZAKTA

Fas Milli Takımı tarihinde Ahmed Faras 36 golle ilk sırada, Salaheddine Bassir ise 27 golle ikinci sırada bulunuyor. En-Nesyri, Bassir'in yalnızca bir gol gerisinde yer alıyor.

Fas, elemelerdeki bir sonraki maçında deplasmanda yeniden Nijer ile karşılaşacak.