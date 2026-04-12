Arda Güler’in takım arkadaşı aslan oluyor! Cimbom’dan sürpriz

Galatasaray transferde rotasını bir kez daha dünya devi Real Madrid’e kırdı. İspanyol basınından Fichajes’in geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Madrid’in savunmadaki parlayan yıldızı Raul Asencio için ciddi bir operasyon başlattı.

MADRİD’İN "GENÇ DUVARI" ASLAN’IN RADARINDA

Real Madrid’in altyapısı olan Castilla’da yetişen ve son dönemde A takım seviyesindeki performansıyla dikkat çeken Raul Asencio, Galatasaray’ın savunma hattını güçlendirmek için belirlediği bir numaralı aday oldu. Habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki stoperin potansiyeline güveniyor ve onu uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

İSPANYOLLAR DUYURDU: "GALATASARAY ÇOK İSTEKLİ"

İspanyol basınındaki haberin detaylarında, Galatasaray’ın bu transferde rakiplerinden bir adım önde olduğu belirtiliyor. Real Madrid’in oyuncunun gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği, ancak Galatasaray’ın oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu bir teklif üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Napoli ile Everton'un da 23 yaşındaki oyuncuyu istediği ancak ilk somut adımı Galatasaray'ın yaptığı belirtildi.

ARDA GÜLER FAKTÖRÜ

Real Madrid soyunma odasında Arda Güler ile yakın ilişkisi bulunan Asencio için genç yıldızımızın da devreye girebileceği iddia ediliyor. Galatasaray'ın projesini ve taraftar atmosferini yakından bilen Arda'nın, takım arkadaşına Türkiye hakkında olumlu referanslar vermesi bekleniyor.

SAVUNMADA YENİ BİR DÖNEM

Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez gibi isimlerin yanına modern, ayağı düzgün ve hızıyla fark yaratan bir stoper eklemek isteyen Okan Buruk’un, Raul Asencio ismine onay verdiği gelen bilgiler arasında.