Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Osimhen'in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer operasyonu için İngiltere’ye uçtu. Jayden Oosterwolde’nin yerine sol stoper adayını belirleyen Yıldırım, Fulham’ın 28 milyon euro değerindeki Nijeryalı duvarı Calvin Bassey’i bitirmek için düğmeye bastı. Yıldız savunmacı için Victor Osimhen’in "Karşılaştığım en güçlü, en zorlu adam" sözleri ise transferin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

OOSTERWOLDE’NİN YERİNE PREMİER LİG'İN DUVARI: CALVIN BASSEY!

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Jayden Oosterwolde’nin yerini doldurmak isteyen Aziz Yıldırım, sol stoper bölgesi için listesinin ilk sırasına Fulham forması giyen Calvin Bassey’i yazdı. Bayram boyunca transfer görüşmelerine ara vermeden devam edecek olan Yıldırım, 26 yaşındaki Nijeryalı savunmacı ve kulübüyle orta yolu bularak seçim öncesi ön protokol imzalatmayı hedefliyor.

VICTOR OSIMHEN’DEN DEV ÖVGÜ! "O ADAM GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ!"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen dünya yıldızı golcü Victor Osimhen’in, geçmişte verdiği bir röportajda Calvin Bassey hakkında kurduğu cümleler ise bu transfer hamlesinin ne kadar doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Osimhen, "Bugüne kadar karşılaştığın en zorlu savunmacı kimdi?" sorusuna hiç düşünmeden şu yanıtı vermişti:

"Kesinlikle Calvin Bassey. O adam gerçekten çok güçlü. Bence şu anda sadece Afrika'nın en iyi savunmacısı değil, aynı zamanda Premier Lig'in de en iyi stoperlerinden biri. Karşılaşması en zor oyuncu."

Süper Lig'de Osimhen'i durdurabilecek bir formül arayan sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım’ın bizzat bu transfer için Londra'ya gitmesi camiada büyük heyecan yarattı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon Fulham formasıyla adeta istikrar abidesi olan Bassey, savunmadaki hızı, atletizmi ve muazzam fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.,

MUANI VE SENESI İÇİNDE NABIZ YOKLANACAK!

Londra'da sadece Bassey ile kalmayacak olan Aziz Yıldırım; hücum hattı için Fransız golcü Kolo Muani ve Bournemouth forması giyen sol stoper Marcos Senesi için de kulüpleriyle resmi pazarlıklara başlayacak. Bordo-mavili taraftarlar, Londra zirvesinden gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO!

İngiltere Premier Lig'de sergilediği performansla Avrupa transfer piyasasının en gözde savunmacıları arasında yer alan Calvin Bassey, adeta bir istikrar abidesi olarak dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan 26 yaşındaki Nijeryalı stoper, bu sezon Fulham formasıyla çıktığı 32 maçta tam 2648 dakika süre alarak takımının savunmadaki en önemli güvencesi oldu.

İngiliz kulübüyle 1+1 yıllık kontratı bulunan yıldız futbolcunun sözleşme durumunun esnek olması, Aziz Yıldırım ve ekibinin transfer masasında elini güçlendiren en önemli detayların başında geliyor.

MİLLİ TAKIMDAN İKİ ARKADAŞ!

Bu transfer hamlesini çok daha ilginç ve rekabetçi kılan bir diğer detay ise Calvin Bassey ile Victor Osimhen’in Nijerya Milli Takımı’ndan yakın arkadaş olmaları. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde yeşil-beyazlı formayla omuz omuza mücadele eden, aynı soyunma odasını paylaşan ve birbirlerinin oyun karakterini en ince detayına kadar bilen iki yıldız, bu kez Süper Lig şampiyonluğu için ezeli rakiplerin kozu olarak karşı karşıya gelebilir.

Osimhen’in her fırsatta "karşılaşması en zor savunmacı" diyerek onore ettiği milli takımdan arkadaşı Bassey'in, Aziz Yıldırım'ın hamlesiyle Fenerbahçe forması giymesi durumunda, iki yakın dostun Kadıköy ve Rams Park'taki derbilerde sergileyeceği amansız güç savaşı şimdiden Türk futbol tarihinin en büyük bireysel rekabetlerinden birine sahne olmaya aday görünüyor.