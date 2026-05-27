SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Osimhen'in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor!

Fenerbahçe’de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde iddialı bir kadro kuracağını açıklayan başkan adayı Aziz Yıldırım, transferde kelimenin tam anlamıyla vites yükseltti. "Londra'ya uçuyorum" diyerek taraftarı heyecanlandıran tecrübeli futbol adamının İngiltere seferinin arkasındaki gizli liste ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Osimhen'in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor!
Burak Kavuncu
Calvin Bassey

Calvin Bassey

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fulham
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer operasyonu için İngiltere’ye uçtu. Jayden Oosterwolde’nin yerine sol stoper adayını belirleyen Yıldırım, Fulham’ın 28 milyon euro değerindeki Nijeryalı duvarı Calvin Bassey’i bitirmek için düğmeye bastı. Yıldız savunmacı için Victor Osimhen’in "Karşılaştığım en güçlü, en zorlu adam" sözleri ise transferin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

OOSTERWOLDE’NİN YERİNE PREMİER LİG'İN DUVARI: CALVIN BASSEY!

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım, Osimhen in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor! 1

Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Jayden Oosterwolde’nin yerini doldurmak isteyen Aziz Yıldırım, sol stoper bölgesi için listesinin ilk sırasına Fulham forması giyen Calvin Bassey’i yazdı. Bayram boyunca transfer görüşmelerine ara vermeden devam edecek olan Yıldırım, 26 yaşındaki Nijeryalı savunmacı ve kulübüyle orta yolu bularak seçim öncesi ön protokol imzalatmayı hedefliyor.

VICTOR OSIMHEN’DEN DEV ÖVGÜ! "O ADAM GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜ!"

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım, Osimhen in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Süper Lig’de Galatasaray forması giyen dünya yıldızı golcü Victor Osimhen’in, geçmişte verdiği bir röportajda Calvin Bassey hakkında kurduğu cümleler ise bu transfer hamlesinin ne kadar doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Osimhen, "Bugüne kadar karşılaştığın en zorlu savunmacı kimdi?" sorusuna hiç düşünmeden şu yanıtı vermişti:

"Kesinlikle Calvin Bassey. O adam gerçekten çok güçlü. Bence şu anda sadece Afrika'nın en iyi savunmacısı değil, aynı zamanda Premier Lig'in de en iyi stoperlerinden biri. Karşılaşması en zor oyuncu."

Süper Lig'de Osimhen'i durdurabilecek bir formül arayan sarı-lacivertlilerde, Aziz Yıldırım’ın bizzat bu transfer için Londra'ya gitmesi camiada büyük heyecan yarattı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon Fulham formasıyla adeta istikrar abidesi olan Bassey, savunmadaki hızı, atletizmi ve muazzam fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.,

MUANI VE SENESI İÇİNDE NABIZ YOKLANACAK!

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım, Osimhen in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor! 3

Londra'da sadece Bassey ile kalmayacak olan Aziz Yıldırım; hücum hattı için Fransız golcü Kolo Muani ve Bournemouth forması giyen sol stoper Marcos Senesi için de kulüpleriyle resmi pazarlıklara başlayacak. Bordo-mavili taraftarlar, Londra zirvesinden gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO!

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım, Osimhen in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor! 4

İngiltere Premier Lig'de sergilediği performansla Avrupa transfer piyasasının en gözde savunmacıları arasında yer alan Calvin Bassey, adeta bir istikrar abidesi olarak dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan 26 yaşındaki Nijeryalı stoper, bu sezon Fulham formasıyla çıktığı 32 maçta tam 2648 dakika süre alarak takımının savunmadaki en önemli güvencesi oldu.

İngiliz kulübüyle 1+1 yıllık kontratı bulunan yıldız futbolcunun sözleşme durumunun esnek olması, Aziz Yıldırım ve ekibinin transfer masasında elini güçlendiren en önemli detayların başında geliyor.

MİLLİ TAKIMDAN İKİ ARKADAŞ!

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım, Osimhen in "O gerçekten çok güçlü" dediği savunmacıyı getiriyor! 5

Bu transfer hamlesini çok daha ilginç ve rekabetçi kılan bir diğer detay ise Calvin Bassey ile Victor Osimhen’in Nijerya Milli Takımı’ndan yakın arkadaş olmaları. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde yeşil-beyazlı formayla omuz omuza mücadele eden, aynı soyunma odasını paylaşan ve birbirlerinin oyun karakterini en ince detayına kadar bilen iki yıldız, bu kez Süper Lig şampiyonluğu için ezeli rakiplerin kozu olarak karşı karşıya gelebilir.

Osimhen’in her fırsatta "karşılaşması en zor savunmacı" diyerek onore ettiği milli takımdan arkadaşı Bassey'in, Aziz Yıldırım'ın hamlesiyle Fenerbahçe forması giymesi durumunda, iki yakın dostun Kadıköy ve Rams Park'taki derbilerde sergileyeceği amansız güç savaşı şimdiden Türk futbol tarihinin en büyük bireysel rekabetlerinden birine sahne olmaya aday görünüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Galatasaray'ın yıldızını istiyor!
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı!Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Aziz Yıldırım Fulham FC fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.