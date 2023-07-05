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Arda Güler'in transferi sonrası sosyal medya karıştı! Efsane isimden olay sözler...

05.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol medyası Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Arda Güler’in sosyal medya paylaşımları Barcelona ve Real Madrid taraftarları tarafından “Come To Barca&Madrid” yorumlarıyla işgal edilmiş durumda bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe efsanesi Ümit Özat'tan ilginç bir yorum geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler Real Madrid'in teklifini kabul etti. Arda imzaların atılmasının ardından Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılacak. Real Madrid, Arda Güler için 17.5 milyon euro serbest kalma bedelinin üzerinde yeni bir teklif yaptı ve 20 milyon euro'ya çıkarttı. Yapılan bu teklifle Real, Barcelona’nın önüne geçti. Teklifte sonraki satıştan pay da bulunuyor.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Fenerbahçe efsanesi Ümit Özat, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

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TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRIYOR

Arda Güler’in sosyal medya paylaşımları Barcelona ve Real Madrid taraftarları tarafından “Come To Barca&Madrid” yorumlarıyla işgal edilmiş durumda bulunuyor.

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TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Bir takım Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in gidişine onay verirken, bazıları da genç oyuncuya tepki gösteriyor.


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