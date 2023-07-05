Arda Güler'in transferi sonrası sosyal medya karıştı! Efsane isimden olay sözler...

Arda Güler Real Madrid'in teklifini kabul etti. Arda imzaların atılmasının ardından Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılacak. Real Madrid, Arda Güler için 17.5 milyon euro serbest kalma bedelinin üzerinde yeni bir teklif yaptı ve 20 milyon euro'ya çıkarttı. Yapılan bu teklifle Real, Barcelona’nın önüne geçti. Teklifte sonraki satıştan pay da bulunuyor.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Fenerbahçe efsanesi Ümit Özat, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRIYOR

Arda Güler’in sosyal medya paylaşımları Barcelona ve Real Madrid taraftarları tarafından “Come To Barca&Madrid” yorumlarıyla işgal edilmiş durumda bulunuyor.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir takım Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'in gidişine onay verirken, bazıları da genç oyuncuya tepki gösteriyor.



